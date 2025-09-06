هدیه بزرگ حسن روحانی به کتابخانه ملی

حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین ایران، صبح امروز (شنبه، ۱۵ شهریورماه) طی مراسمی ۲۵ هزار نسخه کتاب را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی اهدا کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روحانی در این مراسم درباره این کتابها توضیحاتی ارائه کرد و گفت در حاشیه برخی کتابها شامل کتابهای درسی نوشته کتاب را نزد چه استادی و در چه سالی خوانده است.
او گفت در مدرسهای که آقای بهشتی در سال ۱۳۴۰ در قم تأسیس کرده درس خوانده که در آن کتابهای درسی و دروس غیر از درسهای معمول حوزوی را میخواندهاند.
روحانی سپس درباره کتابهای درسی دانشگاهی خود توضیحاتی ارائه داد و خاطراتی از دوران تحصیلش گفت.
سیدرضا صالحی امیری (وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، غلامرضا امیرخانی (رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی)، حسامالدین آشنا، نجفقلی حبیبی و محمد قوچانی از جمله حاضران در مراسم اهدای کتابهای حسن روحانی بودند.
