En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هدیه بزرگ حسن روحانی به کتابخانه ملی

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی کتابخانه‌اش شامل ۲۵ هزار نسخه کتاب را به کتابخانه ملی اهدا کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۸۴
| |
740 بازدید

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، صبح امروز (شنبه، ۱۵ شهریورماه) طی مراسمی  ۲۵ هزار نسخه کتاب را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی اهدا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روحانی در این مراسم درباره این کتاب‌ها توضیحاتی ارائه کرد و گفت  در حاشیه برخی کتاب‌ها شامل کتاب‌های درسی نوشته کتاب را نزد چه استادی و در چه سالی خوانده است.


او گفت در مدرسه‌ای که آقای بهشتی در سال ۱۳۴۰ در قم تأسیس کرده درس خوانده که در آن کتاب‌های درسی و دروس غیر از درس‌های معمول حوزوی را می‌خوانده‌اند.

روحانی سپس درباره کتاب‌های درسی دانشگاهی خود توضیحاتی ارائه داد و خاطراتی از دوران تحصیلش گفت.

سیدرضا صالحی امیری (وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، غلامرضا امیرخانی (رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی)، حسام‌الدین آشنا، نجفقلی حبیبی و محمد قوچانی از جمله حاضران در مراسم اهدای کتاب‌های حسن روحانی بودند.

هدیه بزرگ حسن روحانی به کتابخانه ملی

اشتراک گذاری
برچسب ها
کتابخانه کتابخانه ملی حسن روحانی هدیه اهدای کتاب خبر فوری
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هدیه ویژه کی‌روش به رئیس‌جمهور ایران
کلنگی که ۱۸ سال پیش به زمین زده شد؛ پروژه‌ای که نیازمند اعتبار است
عقدنامه‌های خود را به کتابخانه ملی بفروشید!
اعضای شیفت شب کتابخانه ملی خواستار خاتمه کاهش ساعت مطالعه شدند
برترین و بزرگ ترین اهدا کننده کتاب به حریم رضوی کیست؟
ثبت نام در کتابخانه‌های عمومی در روز تهران رایگان است
مهریه زنان ایرانی در ۲۸۰ سال پیش چه بود؟
کتابخانه ملی شبانه‌روزی نمی‌شود
کتابخانه ملی یک هفته تعطیل می‌شود
تصاویر معماری منحصر‌به‌فرد یک «کتابفروشی» در چین
قتل با تير وكمان در كتابخانه
انتقاد یونسی از حبس اسناد با مُهر محرمانه
آغاز پویش «#من_نوروز_کتاب_هدیه_میدهم»
واکنش به شایعه خمیر شدن اسناد کتابخانه ملی
انصراف مدیران کتابخانه ملی از دریافت یارانه
هدیه پوتین به روحانی
کتابخانه ملی ایران تا اطلاع ثانوی تعطیل شد
کتابخانه تخصصی مد و لباس تاسیس می‌شود
کتابخانه‌ای که ملی نیست و برای افراد خاص است!
هدیه تولیت آستان قدس به رئیس جمهور
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۵ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۲۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۱۹ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Z9k
tabnak.ir/005Z9k