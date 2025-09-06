تحلیل بورس امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه با جهشی 46 هزار و 379 واحدی، معادل 1.87 درصد رشد کرد و در سطح 2 میلیون و 523 هزار و 539 واحد ایستاد. شاخص هموزن نیز با افزایش 1.06 درصدی به عدد 773 هزار و 500 واحد رسید.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، با وجود این رشد قابل توجه، بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که این صعود اخیر هنوز نشانه آغاز یک روند پایدار صعودی نیست. شاخص کل در محدودهای قرار گرفته که حدود 50 تا 60 هزار واحد بالاتر از سطح فعلی، یک مقاومت مهم دارد.
عبور از این سطح کار آسانی نخواهد بود، زیرا هنوز نشانههای پایان روند نزولی میانمدت دیده نمیشود.
بر اساس شرایط موجود، محتملترین سناریو برای معاملات شنبه بورس تهران این است که بازار در ساعات ابتدایی با افزایش تقاضا و رشد شاخصها آغاز شود، اما در ادامه روز، به تدریج عرضهها شدت میگیرد و فروشندگان فعالتر خواهند شد.
احتمالا شاخص کل همچنان با رشد روز را به پایان میبرد، اما تفاوت اصلی معاملات شنبه نسبت به روزهای گذشته در کاهش تدریجی قدرت خریداران تا پایان بازار خواهد بود.
به طور خلاصه، پیشبینی بورس برای شنبه 15 شهریور 1404، نشاندهنده تداوم فضای مثبت در ابتدای معاملات و افزایش عرضه در ادامه روز است.
