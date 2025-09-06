En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحلیل بورس امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

پیش‌بینی بورس برای شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، نشان‌دهنده تداوم فضای مثبت در ابتدای معاملات و افزایش عرضه در ادامه روز است
کد خبر: ۱۳۲۶۷۷۹
| |
425 بازدید
تحلیل بورس امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه با جهشی 46 هزار و 379 واحدی، معادل 1.87 درصد رشد کرد و در سطح 2 میلیون و 523 هزار و 539 واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش 1.06 درصدی به عدد 773 هزار و 500 واحد رسید.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، با وجود این رشد قابل توجه، بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که این صعود اخیر هنوز نشانه آغاز یک روند پایدار صعودی نیست. شاخص کل در محدوده‌ای قرار گرفته که حدود 50 تا 60 هزار واحد بالاتر از سطح فعلی، یک مقاومت مهم دارد.

عبور از این سطح کار آسانی نخواهد بود، زیرا هنوز نشانه‌های پایان روند نزولی میان‌مدت دیده نمی‌شود.

بر اساس شرایط موجود، محتمل‌ترین سناریو برای معاملات شنبه بورس تهران این است که بازار در ساعات ابتدایی با افزایش تقاضا و رشد شاخص‌ها آغاز شود، اما در ادامه روز، به تدریج عرضه‌ها شدت می‌گیرد و فروشندگان فعال‌تر خواهند شد.

احتمالا شاخص کل همچنان با رشد روز را به پایان می‌برد، اما تفاوت اصلی معاملات شنبه نسبت به روزهای گذشته در کاهش تدریجی قدرت خریداران تا پایان بازار خواهد بود.

به طور خلاصه، پیش‌بینی بورس برای شنبه 15 شهریور 1404، نشان‌دهنده تداوم فضای مثبت در ابتدای معاملات و افزایش عرضه در ادامه روز است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس پیش بینی بورس بازار بورس معاملات امروز خبر فوری
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی بورس امروز 16 بهمن ماه
ریزش شاخص بورس برای چهارمین روز متوالی
پیش‌بینی بازار سهام امروز 15 اسفندماه
پیش بینی بورس امروز ۷ اسفند ماه
پیش‌بینی بازار سهام امروز 19 فروردین
وضعیت بورس امروز 20 شهریور 1403
شاخص کل بورس در بازار امروز 23 بهمن ماه
هیجان بورس شما را نگیرد!
پیش‌بینی بورس امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
پیش‌بینی بورس امروز ۲۴ دی ماه
سقوط آزاد؛ حقیقی‌ها پولشونو از سهام بیرون کشیدن!
پیش‌بینی بازار سهام برای امروز 8 اسفند
پیش‌بینی بازار بورس امروز 17 فروردین
پیش‌بینی بورس امروز ۲۶ دی 1403
وضعیت بورس امروز 9 دی 1403
پیش بینی بورس 28 مهر ماه + نمودار
عوامل تأثیرگذار بر بورس امروز شنبه ۱۱ اسفند
پیش بینی بورس امروز 1 دی 1403
ریزش بورس در سومین روز کاری هفته
پیش‌بینی بازار سهام امروز 24 مهرماه
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۵ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۲۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۱۹ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Z9f
tabnak.ir/005Z9f