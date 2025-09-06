وزارت دفاع آمریکا با فرمان ترامپ تغییر نام داد

این تصمیم به‌دنبال اظهارات اخیر ترامپ مطرح شده که نشان می‌دهد او به دنبال بازگرداندن نام قدیمی این وزارتخانه است؛ نامی که تا پس از جنگ جهانی دوم استفاده می‌شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این تصمیم به‌دنبال اظهارات اخیر ترامپ مطرح شده که نشان می‌دهد او به دنبال بازگرداندن نام قدیمی این وزارتخانه است؛ نامی که تا پس از جنگ جهانی دوم استفاده می‌شد.

ترامپ هفته گذشته در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما به آن وزارت دفاع می‌گوییم، اما فکر می‌کنم می‌خواهیم نامش را تغییر دهیم. در جنگ‌های جهانی اول و دوم، این وزارتخانه، وزارت جنگ نام داشت و به نظر من، این نام واقعی‌تر است.»

وزارت دفاع آمریکا که در سال ۱۹۴۹ جایگزین «وزارت جنگ» شد، مسئول هدایت نیروهای مسلح این کشور است. نام «وزارت جنگ» از سال ۱۷۸۹ تا پس از جنگ جهانی دوم استفاده می‌شد.

وزارت دفاع در حال حاضر بزرگ‌ترین نهاد دولت فدرال ایالات متحده است که بیش از ۳.۴ میلیون نیروی نظامی و غیرنظامی را تحت نظارت دارد.

این وزارتخانه بر ۶ نیروی مسلح آمریکا شامل ارتش، نیروی دریایی پیاده، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی فضایی، گارد ساحلی و گارد ملی، نظارت می‌کند.

علاوه بر این، چندین سازمان دفاعی زیر نظر پنتاگون، که مقر وزارت دفاع است، فعالیت دارند، از جمله آژانس اطلاعات دفاعی، آژانس امنیت ملی و آژانس کاهش تهدید دفاعی.

هنوز مشخص نیست که آیا تغییر نام پیشنهادی تأثیری بر وظایف یا ساختار این سازمان‌ها خواهد داشت.

پایگاه نیوزویک پیش از این نوشته بود اظهارات ترامپ نشان‌دهنده تمایل وی به تقویت رویکردی تهاجمی‌تر در سیاست‌های دفاعی ایالات متحده است.