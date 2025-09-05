محمود بهاری کاشانی جراح معروف ایرانی ساکن ریچموندهیل تورنتو پس از آنکه همسرش از خشونت او پرده برداشت و خواستار طلاق شد و حالا این ادعا مطرح شده که خودش به یک باره خانه را به آتش کشیده است. قربانی آتش سوزی عمدی در ریچموند هیل، زنی 24 ساله به نام «هلیا بهاری کاشانی»، فارغ‌التحصیل رشته علوم اعصاب از دانشگاه UCLA لس‌آنجلس است که پس از این حادثه در بیمارستان بستری بود. پیش از این، یکی دیگر از اعضای این خانواده، دختری 11 ساله نیز پس از انتقال به بیمارستان جان باخته بود. علاوه بر این دو قربانی، محمد بهاری کاشانی، پدر خانواده که جراح بازنشسته و 70 ساله است، به همراه همسر 59 ساله‌اش هلی و یک دختر دیگر همچنان در بیمارستان بستری بوده و وضعیت آن‌ها وخیم گزارش شده است. گزارش رسانه‌های کانادا از این آتش سوزی را با ترجمه اختاصصی تابناک می‌بینید.