۱۴/شهريور/۱۴۰۴
Friday 05 September 2025
۲۲:۵۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
طبیعت و جغرافیا
تعداد بازدید : 16
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2101068" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1326756/2101068?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۶۷۵۶
کد خبر:۱۳۲۶۷۵۶
187
بازدید
تاریخ انتشار: ۲۱:۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
05 September 2025
حیات وحش
تغذیه خرس بالای درخت بلوط
برخی از خرس ها منتظر نمی مانند تا بلوط کاملا برسد و به زمین بیفتد. به بالای درخت میروند و تغذیه می کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005Z9I
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
حیات وحش
خرس
ویدیو
درخت بلوط
راز بقا
اخبار مرتبط
واکنش شگفت زده خرس در مواجهه با آینه
پرسه زنی خرس و تولههایش در مشکین شهر
نجات جان کلاغ به دست خرس
تصاویر کشتن خرس مادر و تولهاش در مازندران
گرفتاری خرس عظیمالجثه شمیران در استخر
خرس سیاه مهمان ناخوانده مادر و پسر!
مواجهه دیدنی یک مرد با خرس در پارکینگ
لحظه خشک شدن خرس روی پست برق
تعقیب اسکی باز توسط یک خرس!
بازی یک خرس با دو پسر در جنگل
غذا دادن به خرس با قاشق وسط خانه!
دیوارنوردی خرس عصبانی برای شکار انسانها
نبرد خرس مادر با ببر برای دفاع از فرزندش
خرسی که برای ورود به خانه مردم در میزند!
ثبت یوزپلنگ و خرس در قلب طبیعت مازندران
کوشش برای نجات خرس کمیاب آند از انقراض
بازی مرد با خرس خانگیاش سوژه فضای مجازی شد
خرسی که ساکن خودرو سواری شد
کشتن خرس بر اثر خوردن سم در مازندران
نجات خرس از استخر با نردبان
ویدیوهای مرتبط
تغذیه خرس بالای درخت بلوط
برخی از خرس ها منتظر نمی مانند تا بلوط کاملا برسد و به زمین بیفتد. به...
تصاویر کترینگ حیوانات در ایران
تصاویری منتشر شده که نشان میدهد کترینگ یا رستوران حیوانات در ایران راه...
شبگردی پلنگ مازندران را میبینید
تصویر زیبا از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده الموت توسط دوستداران محیط...
تصاویر شگفت انگیز یک کوهنورد از نوک قله اورست
قله اورست بام دنیا با ارتفاع 8848.86 متر جزو رشته کوه هیمالیا است و بر...
تصاویر آماده سازی مرالهای نر برای نبرد جفت گیری
این مرالهای نر تا چند روز دیگر، دوره حدودا 45 روزه گاوبانگی (جفت یابی و...
تصاویر خشک کردن ارس توسط ترکیه با هدایت اسرائیل
ترکیه با ساخت 90 سد بر سرشاخه اصلی ارس، سه استان ایران را به سمت بیابانی...
کوهنوردان خرس سبلان را از طبیعت حذف کردند
«احتمال دارد خرس سبلان از طبیعت جدا شده و به باغ وحش منتقل شود.» این را...
تصاویر عجیب سواری گرفتن از نهنگ در خلیج فارس
ویدیویی از اطراف یکی از سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس منتشر شده که شخصی...
مستند سمساره ؛ گردش شگفت انگیز در سراسر جهان
مستند «سمساره» به کارگردانی «ران فریک» محصول سال 2011 است. این اثر...
تصاویر شاهین با پاسپورت اماراتی در هواپیما!
تصاویر یک شاهین را میبینید که با پاسپورت اماراتی در هواپیما حاضر میشود...
تلاش خرس برای شکار دو مرد
در صحنهای دیدنی و کمی هیجانانگیز، دو مرد بالای یک کانکس ایستادهاند و...
جادهای در چین که جاذبه زمین را به چالش میکشد
چین برای 137 نفر از روستاییان مینژو، جادهای با 18 پیچ تیز به ارتفاع 453...
لحظات دزدی یک کفتار از پلنگ!
در صحنهای دیدنی از حیاتوحش، یک کفتار جسور توانست شکار تازه پلنگ را از...
شهر گربهها را ببینید
یک مرد برای گربههایش یک شهر کامل درست کرده است؛ شامل مترو، سینما،...
طولانیترین شاه کبرای کره زمین را ببینید
این گونه همچنین از سایر زیرگونههای شاه کبرا هم بلندتر است. نرهای بالغ...
تصاویر بارش برف و آتش در این مناطق ایران
تصاویر جالبی از بارش برف در نزدیکیهای قله دماوند در روز پنجشنبه 23...
ویدیوی تکان دهنده جوان آذری خطاب به پزشکیان
یک جوان آذری با انتشار ویدیویی تکان دهنده از دریاچه ارومیه که در دو مقطع...
تصاویر قطع درختان عظیم در هرمزگان
محمد درویش، فعال محیط زیست، با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در شبکه...
لحظه ترسناک حمله فیل زخمی به خودرو
در ایالت آسام هند، یک فیل زخمی پس از ورود به جاده، با حمله به یک خودرو...
تصاویر تماشایی شیر خوردن توله مرال ماده از مادرش
مرال[ یا گوزن قرمز هیرکانی | Cervus elaphus maral، یکی از شرقیترین...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود