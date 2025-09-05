در پی آتش سوزی عمدی در ریچموند هیل، دومین قربانی این حادثه تلخ شناسایی شد. مرگ یک خانواده ایرانی، جامعه را در شوک و اندوه فرو برد.

پلیس منطقه یورک اعلام کرد دومین قربانی آتش سوزی عمدی در ریچموند هیل، زنی جوان از یک خانواده ایرانی بوده است. مرگ یک خانواده ایرانی در ریچموند هیل تورنتو، جامعه محلی و ایرانیان مقیم کانادا را در شوک و اندوه فرو برده است.

به گزارش تابناک به نقل از سی‌بی‌سی، قربانی آتش سوزی عمدی در ریچموند هیل، زنی ۲۴ ساله به نام «هلیا بهاری کاشانی»، فارغ‌التحصیل رشته علوم اعصاب از دانشگاه UCLA لس‌آنجلس است که پس از این حادثه در بیمارستان بستری بود.

پیش از این، یکی دیگر از اعضای این خانواده، دختری ۱۱ ساله نیز پس از انتقال به بیمارستان جان باخته بود. علاوه بر این دو قربانی، محمد بهاری کاشانی، پدر خانواده که جراح بازنشسته و ۷۰ ساله است، به همراه همسر ۵۹ ساله‌اش هلی و یک دختر دیگر همچنان در بیمارستان بستری بوده و وضعیت آن‌ها وخیم گزارش شده است.

بررسی عمدی بودن آتش‌سوزی در ریچموند هیل و قتل خانواده ایرانی

اعتقاد بر این است که آتش‌ سوزی که در منطقه اسکای‌وود درایو و رولینگ‌هیل رود رخ داده، عمدی بوده و اکنون به‌عنوان یک پرونده قتل در دست بررسی است.

«سرهنگ جیمز دیکسون»، سخنگوی پلیس منطقه‌ای یورک، اعلام کرد: «هر پنج مجروح این حادثه اعضای یک خانواده ایرانی بودند که با هم زندگی می‌کردند». همچنین وی در ادامه افزود: «اگرچه این آتش‌سوزی عمدی بوده، اما پلیس اطمینان دارد که این اتفاق تهدیدی برای امنیت عمومی نخواهد بود.»

ادامه تحقیقات در رابطه با عامل آتش سوزی عمدی در ریچموند هیل

پلیس، آتش‌نشانان و امدادگران بامداد دوشنبه و در پی دریافت گزارش حادثه، حدود ساعت ۳ راهی محل آتش‌سوزی شدند. آن‌ها چهار قربانی را در داخل خانه و نفر پنجم را در بیرون شناسایی کردند. هر پنج مصدوم در شرایطی وخیم به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ دیکسون تأکید کرد که کارآگاهان قتل همچنان در حال گفتگو با همسایگان و شاهدان هستند تا اطلاعات بیشتری گردآوری کنند، اما تاکنون هیچ‌کس از مظنونی احتمالی سخنی به میان نیاورده است.

«دیوید وست»، شهردار ریچموند هیل، پس از انتشار خبر مرگ دختر ۱۱ ساله این خانواده با ابراز تأسف از عمدی بودن حادثه گفت: «این آتش‌سوزی بسیار غم‌انگیز است. شرایط برای این خانواده و جامعه ما به‌شدت دشوار شده است. من بسیاری از همسایه‌های اطراف این خانه را می‌شناسم و می‌دانم که وقوع چنین اتفاقی برایشان تکان‌دهنده است.»

او افزود: «قلب همه ما از این حادثه به درد آمده و بی‌تردید برای تمامی کسانی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این فاجعه بوده‌اند دعا می‌کنیم.»

توصیه پلیس به مردم: گمانه‌زنی نکنید

وست از اعضای جامعه ایرانی خواست خویشتنداری کنند. همچنین اجازه دهند حقیقت ماجرای مرگ خانواده ایرانی در ریچموند هیل از مسیر تحقیقات پلیس روشن شود و از هرگونه گمانه‌زنی بپرهیزند. او تأکید کرد: «گمانه‌زنی در چنین شرایطی کمکی به روشن شدن حقیقت نمی‌کند. بلکه می‌تواند باعث نگرانی و ترس بی‌مورد در میان مردم شود. ما در جامعه‌ای امن زندگی می‌کنیم و جای نگرانی نیست.»

به گفته برخی همسایگان، «هلی» مادر خانواده، در شب حادثه از وجود مشکلاتی با دامادشان سخن گفته بود. همچنین دختر خانواده به‌تازگی به این خانه نقل مکان کرده بود.

پلیس نیز بار دیگر از شهروندان و شاهدان عینی حادثه آتش سوزی عمدی در ریچموند هیل خواست در صورت در اختیار داشتن تصاویر دوربین‌های امنیتی یا داشبورد خودرو، اطلاعات خود را برای کمک به روند تحقیقات ارائه دهند.