En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اقدام جدید چین در پاسخ به تعرفه‌های ترامپ

دولت چین اعلام کرد که از روز پنجشنبه تدابیری را برای جلوگیری از دورزدن تعرفه‌های گمرکی این کشور برای واردات فیبر‌های نوری از آمریکا اتخاذ کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۱۸
| |
3 بازدید

سلاح جدید چین در پاسخ به تعرفه‌های ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دولت چین اعلام کرد که از روز پنجشنبه تدابیری را برای جلوگیری از دورزدن تعرفه‌های گمرکی این کشور برای واردات فیبر‌های نوری از آمریکا اتخاذ کرده است.

بر اساس گزارش آناتولی، این اقدام که تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و ایجاد رقابت عادلانه اعلام شده است، پس از تحقیقات ۶ ماهه مقامات تجاری چین گرفته شد.

تحقیقات مذکور نشان داد که برخی محصولات فیبر نوری آمریکایی با تغییر مسیر واردات یا اصلاح جزئی تلاش کرده‌اند تعرفه‌های ضددامپینگ و جبرانی موجود را دور بزنند.

وزارت بازرگانی چین گفت: این اقدام باعث می‌شود خلأ‌های نظارتی بسته شود، اثرگذاری تعرفه‌های پیشین حفظ شود و رقابت منصفانه‌تری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.

این وزارتخانه افزود: تغییر الگوی صادرات توسط شرکت‌های آمریکایی فاقد توجیه اقتصادی است و در واقع نقض قوانین ضددامپینگ چین به شمار می‌رود.

وزارت بازرگانی چین همچنین تأکید کرد که اقدام تازه مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی است و به دفاع از منافع قانونی چین در صنعت و تجارت کمک می‌کند.

تحقیقات و محدودیت‌های اجرا شده برای جلوگیری از دور زدن واردات این محصولات، نخستین اقدام از نوع خود در چین محسوب می‌شود و بر اساس درخواست یک شرکت داخلی صورت گرفته است.

صنعت فیبر نوری چین به یکی از بزرگ‌ترین صنایع جهان در این بازار تبدیل شده و این در حالی است که آمریکا پکن را به مازاد ظرفیت و ایجاد اختلال در بازار جهانی متهم می‌کند.

تصمیم اخیر چین، نشانه‌ای از تشدید تنش‌های تجاری با آمریکاست که پس از وضع تعرفه‌های جدید این کشور علیه کالا‌های چینی در سال جاری میلادی شدت گرفته است.

این اقدام چین تنها یک روز پس از آن اعلام شد که آمریکا شرکت محصولات شیمیایی گوانگ‌ژو تِنگیو و دو نماینده آن را به اتهام «تولید و هماهنگی ارسال مواد مخدر غیرقانونی» تحریم کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تعرفه واردات فیبر نوری چین
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۴ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۶ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005Z8g
tabnak.ir/005Z8g