به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دولت چین اعلام کرد که از روز پنجشنبه تدابیری را برای جلوگیری از دورزدن تعرفههای گمرکی این کشور برای واردات فیبرهای نوری از آمریکا اتخاذ کرده است.
بر اساس گزارش آناتولی، این اقدام که تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و ایجاد رقابت عادلانه اعلام شده است، پس از تحقیقات ۶ ماهه مقامات تجاری چین گرفته شد.
تحقیقات مذکور نشان داد که برخی محصولات فیبر نوری آمریکایی با تغییر مسیر واردات یا اصلاح جزئی تلاش کردهاند تعرفههای ضددامپینگ و جبرانی موجود را دور بزنند.
وزارت بازرگانی چین گفت: این اقدام باعث میشود خلأهای نظارتی بسته شود، اثرگذاری تعرفههای پیشین حفظ شود و رقابت منصفانهتری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.
این وزارتخانه افزود: تغییر الگوی صادرات توسط شرکتهای آمریکایی فاقد توجیه اقتصادی است و در واقع نقض قوانین ضددامپینگ چین به شمار میرود.
وزارت بازرگانی چین همچنین تأکید کرد که اقدام تازه مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی است و به دفاع از منافع قانونی چین در صنعت و تجارت کمک میکند.
تحقیقات و محدودیتهای اجرا شده برای جلوگیری از دور زدن واردات این محصولات، نخستین اقدام از نوع خود در چین محسوب میشود و بر اساس درخواست یک شرکت داخلی صورت گرفته است.
صنعت فیبر نوری چین به یکی از بزرگترین صنایع جهان در این بازار تبدیل شده و این در حالی است که آمریکا پکن را به مازاد ظرفیت و ایجاد اختلال در بازار جهانی متهم میکند.
تصمیم اخیر چین، نشانهای از تشدید تنشهای تجاری با آمریکاست که پس از وضع تعرفههای جدید این کشور علیه کالاهای چینی در سال جاری میلادی شدت گرفته است.
این اقدام چین تنها یک روز پس از آن اعلام شد که آمریکا شرکت محصولات شیمیایی گوانگژو تِنگیو و دو نماینده آن را به اتهام «تولید و هماهنگی ارسال مواد مخدر غیرقانونی» تحریم کرد.
