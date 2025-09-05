سیل پاکستان
این روزها میلیونها نفر در پنجاب پرجمعیت ترین استان پاکستان با بلایای طبیعی ناشی از باران و سیل دست و پنجه نرم میکنند. منطقه سیل زده گندا سینگ در فاصله ۴۵۰ کیلومتری از شهر اسلامآباد قرار دارد. پیش بینی سازمان آب و هوا پاکستان از شدت بارندگیها تا روزهای آینده حکایت دارد و اینکه امکان گسترش سطح سیل به دیگر بخشها به ویژه رسیدن موج آن به ایالت سِند وجود دارد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سیل پاکستان سیل پاکستان پنجاب عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.