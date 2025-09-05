پشت پرده حذف مهراب قاسمخانی از صداوسیما

به گزارش تابناک به نقل از انصاف، مهراب قاسمخانی از نحوهی عجیب توقف نویسندگی یک سریال که قصهی آن دربارهی تعدادی از جانبازان بود، سخن گفت.
این نویسندهی سریالهای طنز که در برنامهی اینترنتی ساطور به میزبانی منصور ضابطیان حاضر شده بود، گفت: برای نوشتن فیلمنامهی این سریال چند روزی به آسایشگاه جانبازان قطع نخاعی رفتم و دیدم آنها چقدر با تصور اولیهی من متفاوت هستند.
قاسمخانی میگوید مدیران صداوسیما هم از این فیلمنامه استقبال کرده و تصویری که از جانبازان ارائه شده بود را تشویق کردند اما با این وجود گفتهاند آنها از قصه حذف شوند.
این نویسنده که به گفتهی خودش چند سالیست که ممنوعالفعالیت شده، گفت: در نهایت پس از پرسوجو دربارهی دلیل صداوسیماییها برای این تصمیم، آنها گفتهاند تو دربارهی جانبازان ننویس!
