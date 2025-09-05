فاجعه خونین در سراب: انتقام خانوادگی با ۶ کشته!

به‌گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فرمانده انتظامی شهرستان سراب از وقوع یک درگیری خانوادگی مرگبار در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد. سرهنگ مرتضی فراقی، از وقوع یک درگیری خانوادگی مرگبار در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: شامگاه گذشته دو برادر به دلیل اختلافات خانوادگی وارد خانه پسرعموی خود شدند و با سلاح گرم، چهار عضو خانواده او را به قتل رساندند. این دو نفر پس از ارتکاب جنایت، با شلیک به خود به زندگی‌شان پایان دادند.

وی افزود: با وقوع این حادثه هولناک، بلافاصله تیم‌های پلیس آگاهی و انتظامی در محل حاضر شده و تحقیقات ویژه برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرا آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب علت اولیه حادثه را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: بررسی‌های تکمیلی برای کشف انگیزه اصلی و ابعاد دیگر این جنایت ادامه دارد.





