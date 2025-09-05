استقلال که در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات همه را شگفت‌زده کرد، حالا به دنبال ستاره سابق بارسلونا رفته و می‌خواهد مونیر الحدادی مراکشی را آبی‌پوش کند.

استقلال از دروازه‌بان رئال به ستاره بارسلونا رسید/ مونیر الحدادی با ۲.۵ میلیون آبی‌پوش می‌شود؟

جذب دروازه‌بان سابق رئال‌مادرید از جمله بمب‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال در این فصل بود و حالا شاید با انتقالی دیگر، تیم ریکاردو ساپینتو بیش از پیش کامل شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال در پنجره تابستانی لیگ بیست‌وچهارم با جذب چند بازیکن نامدار، به یکی از پر سر و صداترین تیم‌های نقلوانتقالات فوتبال ایران تبدیل شده است. آبی‌ها که از مدت‌ها قبل برای بستن تیمی پرقدرت و مدعی قهرمانی وارد بازار شدند، با خریدهایی از جمله آنتونیو آدان و موسی جنپو عملاً پیام روشنی به رقبایش دادند؛ این فصل استقلال قصد عقب‌نشینی ندارد.

اما آنچه حالا فضای مجازی و رسانه‌ها را داغ کرده، نه خرید‌های داخلی استقلال، بلکه شایعه جذب یک ستاره بین‌المللی است؛ مونیر الحدادی، هافبک تهاجمی مراکشی و بازیکن سابق بارسلونا که در سال‌های گذشته پیراهن تیم ملی اسپانیا و مراکش را هم بر تن کرده است.

بر اساس آنچه به عنوان شایعه جدی مطرح شده، باشگاه استقلال پیشنهادی سه‌ساله به ارزش حدود ۲.۵ میلیون یورو به مونیر ارائه داده است؛ پیشنهادی که اگر نهایی شود، بی‌تردید بزرگ‌ترین بمب نقل‌و‌انتقالاتی سال‌های اخیر فوتبال ایران لقب خواهد گرفت.

نکته جالب، انتشار یک استوری رمزآلود از سوی مدیر بین‌الملل باشگاه استقلال است؛ تصویری تار از یک بازیکن ناشناس در کنار نماد بمب و جمله کوتاه «بزودی...». همین استوری کافی بود تا نام مونیر الحدادی با استقلال پیوند بخورد و هواداران در انتظار یک سورپرایز بزرگ باشند.

اگر این انتقال عملی شود، نوبت استقلال به داشتن یک ستاره با سابقه بارسلونا رسیده است؛ اتفاقی که می‌تواند جایگاه آبی‌ها را نه‌تنها در لیگ برتر ایران بلکه در آسیا نیز تغییر دهد. حالا همه نگاه‌ها به باشگاه استقلال دوخته شده تا ببینند آیا بمب بزرگ نقل‌وانتقالات منفجر خواهد شد یا این هم صرفاً یک بازی رسانه‌ای دیگر است.