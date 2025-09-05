En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقلال از دروازه‌بان رئال به ستاره بارسلونا رسید/ مونیر الحدادی با ۲.۵ میلیون آبی‌پوش می‌شود؟

استقلال که در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات همه را شگفت‌زده کرد، حالا به دنبال ستاره سابق بارسلونا رفته و می‌خواهد مونیر الحدادی مراکشی را آبی‌پوش کند.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۸۵
| |
72 بازدید

استقلال از دروازه‌بان رئال به ستاره بارسلونا رسید/ منیر الحدادی با ۲.۵ میلیون آبی‌پوش می‌شود؟

جذب دروازه‌بان سابق رئال‌مادرید از جمله بمب‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال در این فصل بود و حالا شاید با انتقالی دیگر، تیم ریکاردو ساپینتو بیش از پیش کامل شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال در پنجره تابستانی لیگ بیست‌وچهارم با جذب چند بازیکن نامدار، به یکی از پر سر و صداترین تیم‌های نقلوانتقالات فوتبال ایران تبدیل شده است. آبی‌ها که از مدت‌ها قبل برای بستن تیمی پرقدرت و مدعی قهرمانی وارد بازار شدند، با خریدهایی از جمله آنتونیو آدان و موسی جنپو عملاً پیام روشنی به رقبایش دادند؛ این فصل استقلال قصد عقب‌نشینی ندارد.

اما آنچه حالا فضای مجازی و رسانه‌ها را داغ کرده، نه خرید‌های داخلی استقلال، بلکه شایعه جذب یک ستاره بین‌المللی است؛ مونیر الحدادی، هافبک تهاجمی مراکشی و بازیکن سابق بارسلونا که در سال‌های گذشته پیراهن تیم ملی اسپانیا و مراکش را هم بر تن کرده است.

بر اساس آنچه به عنوان شایعه جدی مطرح شده، باشگاه استقلال پیشنهادی سه‌ساله به ارزش حدود ۲.۵ میلیون یورو به مونیر ارائه داده است؛ پیشنهادی که اگر نهایی شود، بی‌تردید بزرگ‌ترین بمب نقل‌و‌انتقالاتی سال‌های اخیر فوتبال ایران لقب خواهد گرفت.

نکته جالب، انتشار یک استوری رمزآلود از سوی مدیر بین‌الملل باشگاه استقلال است؛ تصویری تار از یک بازیکن ناشناس در کنار نماد بمب و جمله کوتاه «بزودی...». همین استوری کافی بود تا نام مونیر الحدادی با استقلال پیوند بخورد و هواداران در انتظار یک سورپرایز بزرگ باشند.

اگر این انتقال عملی شود، نوبت استقلال به داشتن یک ستاره با سابقه بارسلونا رسیده است؛ اتفاقی که می‌تواند جایگاه آبی‌ها را نه‌تنها در لیگ برتر ایران بلکه در آسیا نیز تغییر دهد. حالا همه نگاه‌ها به باشگاه استقلال دوخته شده تا ببینند آیا بمب بزرگ نقل‌وانتقالات منفجر خواهد شد یا این هم صرفاً یک بازی رسانه‌ای دیگر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
منیر الحدادی استقلال آنتونیو آدان ریکاردو ساپینتو مونیر الحدادی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستمزدهای نجومی به فوتبالیستها با چه منطقی؟
ابهام در میزبانی آسیایی استقلال
بمب استقلال، بهترین گلزن آسیا آبی‌پوش شد!
دروازه استقلال تعیین تکلیف شد!
شوخی بامزه هواداران با آدان؛ هالا استقلال!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۳ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۳ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۰ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۵ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۴ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Z89
tabnak.ir/005Z89