En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۶۶۸۱
بازدید: ۲۹۶

پیری در سایه فقر؛ چالش نسل سالخورده اوگاندا

مجموعه عکس : پیری در سایه فقر؛ چالش نسل سالخورده اوگاندا ، نگاهی صمیمی اما تلخ به سالخوردگانی دارد که در حاشیه شهرها و روستاهای اوگاندا با فقر، بیماری و تنهایی دست به گریبان‌اند. این تصاویر نشان می‌دهد که چگونه افزایش طول عمر، بدون وجود نظام حمایتی، به‌جای موهبت به چالشی طاقت‌فرسا برای نسل سالمند بدل شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
پیری در سایه فقر اوگاندا آفریقا پیری جمعیت عکس مستند مجموعه عکس عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.