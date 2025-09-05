پیری در سایه فقر؛ چالش نسل سالخورده اوگاندا

مجموعه عکس : پیری در سایه فقر؛ چالش نسل سالخورده اوگاندا ، نگاهی صمیمی اما تلخ به سالخوردگانی دارد که در حاشیه شهرها و روستاهای اوگاندا با فقر، بیماری و تنهایی دست به گریبان‌اند. این تصاویر نشان می‌دهد که چگونه افزایش طول عمر، بدون وجود نظام حمایتی، به‌جای موهبت به چالشی طاقت‌فرسا برای نسل سالمند بدل شده است.