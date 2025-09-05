En
کد خبر: ۱۳۲۶۶۸۰
بازدید: ۳۲۰

ایرلند: باتلاق‌ها برای طبیعت، نه برای سوخت

دولت ایرلند اعلام کرده که برداشت سنتی سوخت از باتلاق‌ها باید متوقف شود، زیرا این کار مقدار زیادی گاز گلخانه‌ای آزاد می‌کند. این باتلاق‌ها که قرن‌ها منبع انرژی روستاییان بوده‌اند، در واقع از مهم‌ترین ذخایر طبیعی کربن در اروپا به شمار می‌آیند. کارشناسان می‌گویند اگر دست‌نخورده بمانند، می‌توانند میلیون‌ها تُن کربن را در خود نگه دارند و نقش مهمی در مبارزه با تغییرات اقلیمی ایفا کنند. با این حال بسیاری از خانواده‌های روستایی نگران‌اند، زیرا تورب یا همان سوخت باتلاقی بخش اصلی گرمایش خانه‌هایشان در زمستان است. کشمکش میان حفاظت از محیط‌زیست و ادامه زندگی سنتی، اکنون به یکی از بحث‌های اصلی در جامعه ایرلند تبدیل شده است.

برچسب‌ها:
ایرلند باتلاق تامین سوخت طبیعت محیط زیست عکس بین الملل
