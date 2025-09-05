En
۱۰ میلیاردر ثروتمند جهان

بر اساس این گزارش، 6 نفر از 10 ثروتمند برتر در ماه اوت ثروتمندتر شدند، در حالی که ثروت 4 میلیاردر به دلیل نوسانات سهام فناوری کاهش یافت. علیرغم این نوسانات، ایلان ماسک با اختلاف زیادی نسبت به نزدیکترین رقبای خود در صدر باقی ماند.
۱۰ میلیاردر ثروتمند جهان

در ماهی که شاخص های سهام آمریکا به ثبت اوج های تاریخی ادامه دادند، دستاوردها به طور مساوی در ثروت ثروتمندترین ثروتمندان جهان منعکس نشد. فوربس گزارش داد که خالص ثروت ده نفر برتر تنها 1 درصد افزایش یافته است، یعنی حدود 21 میلیارد دلار، و مجموعاً به 2.13 تریلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، 6 نفر از 10 ثروتمند برتر در ماه اوت ثروتمندتر شدند، در حالی که ثروت 4 میلیاردر به دلیل نوسانات سهام فناوری کاهش یافت. علیرغم این نوسانات، ایلان ماسک با اختلاف زیادی نسبت به نزدیکترین رقبای خود در صدر باقی ماند.

لیست 10 فرد ثروتمند جهان

ایلان ماسک - 415.6 میلیارد دلار

مدیرعامل تسلا و اسپیس ایکس ثروت خود را 14.4 میلیارد دلار در ماه گذشته با افزایش 8 درصدی سهام تسلا افزایش داد و برای شانزدهمین ماه متوالی صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

 
لری الیسون - 270.9 میلیارد دلار

بنیانگذار اوراکل 29 میلیارد دلار در ماه اوت پس از سقوط 10 درصدی سهام شرکتش از دست داد، اما با 144.7 میلیارد دلار اختلاف پشت سر ماسک، دومین فرد ثروتمند جهان باقی ماند.

 
مارک زاکربرگ - 253 میلیارد دلار

بنیانگذار متا با کاهش 13.7 میلیارد دلاری با کاهش 5 درصدی سهام شرکتش به دلیل نگرانی ها در مورد هزینه های هوش مصنوعی و تجدید ساختار مواجه شد.
 

جف بزوس - 240.9 میلیارد دلار

بنیانگذار آمازون 5.5 میلیارد دلار در نتیجه کاهش 2.3 درصدی سهام شرکتش از دست داد، اما همچنان در بین چهار نفر برتر جهان قرار دارد.

 
لری پیج - 178.3 میلیارد دلار

بنیانگذار گوگل با حمایت از افزایش 9 درصدی سهام آلفابت، ثروت خود را بیش از 20 میلیارد دلار افزایش داد و جایگاه پنجم را حفظ کرد.

 
سرگی برین - 165.9 میلیارد دلار

پیج در این جهش سهیم بود و با صعود آلفابت 15.1 میلیارد دلار به دست آورد و به رتبه ششم جهانی صعود کرد.


برنار آرنو - 154.1 میلیارد دلار

رئیس LVMH فرانسه به لطف حاشیه سود قوی شرکت کالاهای لوکس، 11.2 میلیارد دلار به ثروت خود افزود و 3 رتبه به طور یکجا صعود کرد.


استیو بالمر - 151.3 میلیارد دلار

مدیرعامل سابق مایکروسافت با حفظ بیشتر سهام شرکت و افزایش ارزش تیم لس آنجلس کلیپرز متعلق به او، 4.4 میلیارد دلار به ثروت خود افزود.


جنسن هوانگ - 150.4 میلیارد دلار

بنیانگذار Nvidia در سایه نگرانی بازارها از رقابت چینی در بخش تراشه، با از دست دادن 3.5 میلیارد دلار از رتبه ششم به رتبه نهم سقوط کرد.


وارن بافت - 150.4 میلیارد دلار

"پیشگوی اوماها" 7 میلیارد دلار در ماه اوت اضافه کرد، اما با رسیدن به سن 95 سالگی و آماده شدن برای کناره گیری از مدیریت برکشایر هاتاوی در پایان سال، یک رتبه سقوط کرد.

لیست فوربس نشان می دهد که 9 نفر از این 10 نفر آمریکایی هستند، در حالی که برنار آرنو تنها استثنا است. علیرغم نوسانات ثروت به بالا و پایین، وجه مشترک آنها تورم شکاف با بقیه میلیاردرهای جهان است، زیرا خالص ثروت هیچ یک از آنها کمتر از 150 میلیارد دلار نیست، که تسلط این نخبگان بر مفاصل ثروت جهانی را تثبیت می کند.

 

