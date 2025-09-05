En
قرارداد ۴۵ میلیون دلاری گوگل برای کمک به نتانیاهو

دولت رژیم صهیونیستی میلیون‌ها دلار دیگر نیز در پلتفرم‌هایی مانند X (توییتر سابق)، Outbrain و Threads هزینه کرده تا محتوای تبلیغاتی علیه سازمان ملل منتشر کند.
قرارداد ۴۵ میلیون دلاری گوگل برای کمک به نتانیاهو

وب‌سایت «Drop Site News» گزارش داد که شرکت گوگل قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امضا کرده است. این قرارداد شش‌ماهه با هدف اجرای کارزارهای تبلیغاتی در پلتفرم‌های گوگل و یوتیوب منعقد شده تا وجود قحطی در غزه را انکار کرده و جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان را توجیه کند.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ طبق اسناد دولتی، کارزار تبلیغاتی از طریق دفتر رسانه‌ای دولتی رژیم صهیونیستی موسوم به لفام مدیریت می‌شود. در این چارچوب پیام‌هایی منتشر می‌شود که مدعی هستند غذا در غزه موجود است؛ ادعایی که در تضاد آشکار با گزارش‌های سازمان ملل قرار دارد. 

علاوه بر یوتیوب، دولت رژیم صهیونیستی میلیون‌ها دلار دیگر نیز در پلتفرم‌هایی مانند X (توییتر سابق)، Outbrain و Threads هزینه کرده تا محتوای تبلیغاتی علیه سازمان ملل منتشر کند

این کمپین‌ها که از ژوئن گذشته آغاز شده‌اند، تنها به موضوع قحط محدود نیستند، بلکه در خدمت توجیه حملات "اسرائیل به ایران نیز قرار گرفته‌اند؛ عملیاتی که به شهادت صدها نفر از مردم ایران انجامید.

