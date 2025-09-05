En
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس

علی دایی در سفر کوتاهی که برای انجام یک بازی دوستانه و خیریه راهی اردبیل شده است، با اهالی این شهر در خیابان‌های منزل پدری خود دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۵۴
1196 بازدید

حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس

اسطوره فوتبال ایران که مدتی قبل یکی از دوستان خود را در شهر اردبیل از دست داده بود، با حضور بر سر مزار او، به خانواده‌اش دلداری داد و تسلیت گفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، علی دایی که برای انجام یک بازی خیریه و آزادی زندانیان به شهر زادگاهش سفر کرده، صبح روز جمعه هنگام خروج از منزل پدری‌اش مشغول امضا دادن و عکس گرفتن با مردم شد.

منزل پدری علی دایی در خیابان خیرال اردبیل واقع شده و هر زمان که اسطوره فوتبال ایران به این شهر سفر می‌کند، راهی منزل پدری‌اش می‌شود. از همین‌رو مردم هم با آگاهی از این موضوع مقابل منزل پدری دایی حاضر شدند تا با او عکس یادگاری بگیرند.

حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس

حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس

سپس دایی به آرامستان اردبیل رفت تا بر سر مزار یکی از دوستان قدیمی خود حاضر شود. اسطوره فوتبال ایران به خانواده دوست قدیمی خود تسلیت گفت و دلداری داد.

حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس

حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس

تصاویر از صالح محمدرحیمی

