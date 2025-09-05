در میزگرد تخصصی تابناک کردستان با حضور جمعی از بازیگران، کارگردانان، هنرمندان و شاعران استان، چالش‌های پیش روی سینمای استان، کمبود زیرساخت‌های آموزشی و حرفه‌ای، دغدغه دیده شدن آثار و ضرورت حمایت رسمی از هنرمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در ادامه سلسله میزگردهای تابناک کردستان و در راستای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حوزه فرهنگ و هنر استان کردستان، میزگرد تخصصی با حضور جمعی از بازیگران، مدیران تولید، کارگردانان، هنرمندان عرصه فیلم کوتاه و سینمای مستقل، شاعران و موزسین‌ها برگزار شد.

این جلسه که با هدف تحلیل وضعیت موجود، بیان دغدغه‌های هنرمندان و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای وضعیت فرهنگ و هنر از جمله صنعت سینمای استان ترتیب یافته بود، فرصت مغتنمی برای تبادل نظر میان فعالان حرفه‌ای و استعدادهای جوان فراهم کرد.

شرکت‌کنندگان در این میزگرد، علاوه بر معرفی سوابق کاری خود، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تخصصی و حمایت‌های جدی از هنرمندان تاکید کردند. بسیاری از حضار معتقد بودند که نبود شهرک سینمایی، محدودیت در کارگاه‌های آموزشی و ضعف در دیده شدن آثار، از موانع اصلی رشد سینمای کردستان به شمار می‌آید و تحقق این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و حضور فعال‌تر استان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

نبود حمایت و کمبود امکانات هنری بزرگ‌ترین مانع پیش روی هنرمندان کردستان است

«محمدعلی شرفخواه»، پیشکسوت بازیگری، نویسندگی و ترجمه در استان، با اشاره به سابقه طولانی فعالیت‌های هنری خود، بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مشکلات و دغدغه‌های جامعه هنری تأکید کرد.

وی که بیش از پنج دهه در عرصه هنر فعالیت داشته و ۷۴ سال سن دارد، با بیان اینکه بخشی از زندگی خود را صرف بازیگری در تئاتر و سریال‌هایی همچون «دسترنج و سنجرخان» کرده است، گفت: سال‌هاست در عرصه هنر و فرهنگ تلاش کرده‌ام و علاوه بر فعالیت‌های نمایشی، در حوزه ترجمه قرآن نیز کارهایی انجام داده‌ام که حتی مورد توجه سازمان دارالقرآن تهران قرار گرفت. اما متأسفانه برخی نهادهای دیگر به دلیل نگاه‌های محدود و تبعیض‌آمیز همکاری لازم را نشان ندادند.

این پیشکسوت بازیگری با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما گروهی از مدیران تنها به فکر جایگاه و منافع شخصی خود هستند و به رسالت خدمتگزاری به مردم و فرهنگ اهمیت چندانی نمی‌دهند. این در حالی است که جامعه فرهنگی و هنری نیازمند مدیرانی صادق و دغدغه‌مند است که با نگاهی ملی و دلسوزانه عمل کنند.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری در حوزه هنر استان کردستان، گفت: بزرگ‌ترین مشکل هنرمندان در استان، نبود بودجه و کمبود امکانات است. امروز اگر هنرمندی بخواهد اثری تولید کند، حتی برای تهیه یک دوربین با هزینه‌های سنگین چند میلیونی روزانه مواجه می‌شود. در حالی که دولت می‌تواند با تأمین حداقل تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، بخش بزرگی از مشکلات هنرمندان را برطرف کند.

شرف‌خواه همچنین از کم‌توجهی به استعدادهای درخشان سنندج و استان در سال‌های گذشته انتقاد کرد و افزود: کردستان روزگاری مهد پرورش بهترین بازیگران و هنرمندان کشور بود. شاگردان برتر هنرهای زیبا از سنندج بودند و در سطح ملی مطرح شدند. اما به دلیل نبود حمایت کافی، بسیاری از این استعدادها نتوانستند جایگاه واقعی خود را به دست آورند.

وی تأکید کرد: اگر نگاه مسئولان به هنر تغییر نکند و حمایت واقعی از فعالان این حوزه شکل نگیرد، استعدادهای ارزشمند کردستان همچنان در حاشیه باقی خواهند ماند. انتظار ما از دولت و نهادهای فرهنگی این است که بستر فعالیت برای هنرمندان را فراهم کنند و اجازه ندهند سرمایه‌های انسانی این استان هدر برود.

مسیر شاعری بدون حمایت، به ناامیدی می‌انجامد

«محمدصدیق محمدی» شاعر و فعال عرصه ادبیات، با بیان سابقه فعالیت‌های خود در حوزه شعر و نویسندگی، از نبود حمایت کافی برای شاعران جوان استان انتقاد کرد.

وی که بیش از هشت سال در حوزه شعر فعالیت دارد و تجربه بازیگری نیز در کارنامه خود ثبت کرده است، گفت: در این مدت چندین دفتر شعر آماده چاپ کرده‌ام که مراحل نهایی و صفحه‌آرایی آن‌ها انجام شده، اما به دلیل مشکلات مالی و نبود حمایت نهادهای فرهنگی، هنوز به مرحله انتشار نرسیده‌اند.

شاعر و فعال عرصه ادبیات با ابراز گلایه از کم‌توجهی برخی دستگاه‌ها، اظهار کرد: برای پیگیری و دریافت حمایت به نهادهای مختلف از جمله حوزه هنری مراجعه کردم، اما متأسفانه هیچ‌گونه همراهی و پشتیبانی صورت نگرفت. این در حالی است که شاعران و نویسندگان جوان برای دیده شدن و عرضه آثارشان نیاز جدی به حمایت مالی و معنوی دارند.

محمدی با تأکید بر اینکه مسیر شاعری و ادبیات در استان دشواری‌های زیادی دارد، افزود: شاعر سال‌ها زحمت می‌کشد تا اثری خلق کند، اما وقتی هیچ نهادی از او حمایت نکند، انگیزه و توان ادامه راه کاهش می‌یابد. انتظار ما این است که مسئولان فرهنگی استان، با نگاهی جدی‌تر به نیازهای شاعران جوان توجه کنند.

گلایه از بی‌توجهی به سینماگران کردستانی و سنگ‌اندازی‌های اداری

«محمد درویشی» کارگردان شناخته‌شده حوزه فیلم و سریال، با انتقاد صریح از وضعیت موجود در عرصه حمایت‌های سینمایی استان، خواستار رفع موانع و بازنگری در رویه‌های حمایتی از فیلم‌سازان شد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تجربه شخصی اخیرش گفت: پانزده روز پیش آخرین فیلم خود را ضبط کردم و برای دریافت مجوز به انجمن سینما جوانان مراجعه کردم، اما اعلام کردند که به من مجوز نمی‌دهند و تنها به کسانی مجوز می‌دهند که در انجمن فعالیت دارند. حتی پیشنهاد دادند که خودشان تهیه‌کننده فیلمم شوند اما در مقابل، بدون هیچ‌گونه تأمین بودجه یا تجهیزات، خواستار تملک ۲۰ درصد از سهام فیلم شدند؛ موضوعی که برای من پذیرفتنی نبود و در نهایت مجبور شدم از تهران و طریق مؤسسه ناجی هنر مجوز بگیرم.

این کارگردان با ابراز نگرانی از برخی فشارها برای ممنوع‌الکار شدنش، افزود: در شرایطی که من تمام مراحل قانونی را طی کرده‌ام، برخی افراد تلاش داشتند مانع فعالیت من شوند و حتی موضوع ممنوعیت کار را پیش کشیدند. من ویدیویی منتشر کردم و مجوزم را نشان دادم تا ثابت کنم مسیر قانونی را طی کرده‌ام.

وی با تأکید بر جایگاه سینمای کردستان در سطح ملی و جهانی تصریح کرد: کردستان قطب فیلم کوتاه و سینمای مفهومی است. فیلم‌هایی که در این منطقه ساخته می‌شود ظرفیت حیرت‌انگیزی دارد و بارها ثابت کرده‌ایم که آثار ما در سطح جهانی تحسین‌برانگیز هستند، اما متأسفانه همین ظرفیت بزرگ با بی‌توجهی و نبود حمایت مالی روبه‌رو است. چرا باید هنرمندانی که سال‌هاست در این حوزه فعالیت می‌کنند، از دریافت بودجه محروم باشند، در حالی‌که برخی افراد بدون سابقه جدی از حمایت‌ها برخوردار می‌شوند؟

درویشی با بیان اینکه سال‌هاست در عرصه سینما فعال است و آثار متعددی در کارنامه دارد، خاطرنشان کرد: از سال ۸۵ تاکنون در عرصه فیلم کوتاه، سریال و مستند فعالیت داشته‌ام، اما همچنان برای دریافت بودجه باید با موانع مختلف دست و پنجه نرم کنم. در حالی که قراردادهای رسمی بسته‌ام و حتی مالیات و بیمه پرداخت کرده‌ام، بیش از یازده ماه است که بودجه سریالم در بانک بلوکه شده و هیچ پاسخی به پیگیری‌هایم داده نمی‌شود.

وی با اشاره به سابقه درخشان برخی هنرمندان کردستانی، افزود: چطور ممکن است کسانی که سال‌ها در سینمای کشور فعالیت کرده و نام کردستان را در عرصه هنر زنده نگه داشته‌اند، برای دریافت بودجه و امکانات دچار چنین مشکلاتی باشند؟ چرا نهادهای مسئول به جای حمایت، مسیر را برای فعالیت هنرمندان دشوارتر می‌کنند؟

این کارگردان تأکید کرد: انتظار ما از این نشست‌ها این است که نتیجه عملی داشته باشد. اگر قرار است به هنرمندان فرصتی داده شود، باید افرادی در جایگاه‌های مدیریتی حضور داشته باشند که به معنای واقعی کلمه بتوانند کمک‌کننده باشند، نه اینکه تنها سنگ‌اندازی کنند.

برخورد غیرمتعارف کارگردان‌ها با خانم‌های بازیگر، به جای حمایت از استعدادها

«لیلا بگی‌زاده» بازیگر، طراح صحنه و طراح لباس با اشاره به تجربه ۱۳ ساله خود در حرفه بازیگری و طراحی صحنه و لباس اظهار کرد: در سنندج و حتی در برخی پروژه‌های تهران، بازیگران حرفه‌ای با کمبود حمایت مالی و نبود فرصت‌های واقعی مواجه هستند. ما کار می‌کنیم، هنر خود را ارائه می‌دهیم، اما اغلب دستمزدمان پرداخت نمی‌شود یا بودجه کافی برای اجرای پروژه وجود ندارد.

وی با بیان تجربه خود در پروژه‌های مختلف سینمایی و سریال‌ها یادآور شد: من در پروژه‌هایی همچون فیلم‌های کوتاه برنده جایزه و سریال‌های بلند با کارگردان‌هایی مانند ارسلان امیری همکاری داشته‌ام، اما دریغ از یک لوح تقدیر یا فرصتی برای دیده شدن واقعی. من بازیگرم و به حرفه خود اعتماد دارم، اما شناخته شدن آنطور که شایسته است، اتفاق نمی‌افتد.

این بازیگر برجسته کردستانی همچنین به مشکلات و سو استفاده‌های احتمالی در فضای کاری اشاره کرد و افزود: برخی کارگردان‌ها و فیلمبرداران، به جای حمایت از استعدادها، از خانم‌ها سوءاستفاده می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود انگیزه و ذوق هنرمندان جوان شکسته شود و استعدادهای واقعی دیده نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت احترام به هنرمندان و دیده شدن استعدادها گفت: هدف من تنها دیده شدن و احترام به حرفه‌ام است. بارها بدون دستمزد کار کرده‌ام، تنها برای اینکه هنر و حرفه‌ام به رسمیت شناخته شود. انتظار داریم از بازیگران حرفه‌ای، چه در سنندج و چه در تهران، با احترام و حرفه‌ای‌گری حمایت شود.

بگی‌زاده خطاب به مسئولان و اهالی هنر استان تصریح کرد: این پیام را به همه می‌دهم؛ استعدادها باید دیده شوند و شرایط حمایت مالی و حرفه‌ای فراهم شود تا هنر در کردستان رشد کند و جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

کپی‌رایت، بیمه و مشکلات معیشتی بزرگ‌ترین چالش هنرمندان استان کردستان

«وحید معتصمی» موزیسین با بیش از ۳۵ سال تجربه فعالیت هنری، با بیان اینکه اهل عمل است و کمتر صحبت می‌کند، اظهار کرد: با وجود سال‌ها تجربه و فعالیت، خروجی قابل توجهی از مطالبات ما در عرصه هنر تاکنون مشاهده نشده است. مهم‌ترین دغدغه‌ای که هنرمندان استان با آن روبه‌رو هستند، احترام به حقوق مادی و معنوی آثارشان است.

وی با تأکید بر مشکل کپی‌رایت افزود: شاهد بوده‌ام که آثار خلق‌شده توسط خودم و همکارانم در برنامه‌های رسمی صداوسیما پخش می‌شوند، اما هیچ نامی از خالق اثر برده نمی‌شود. جالب اینکه خود صداوسیما بدون شناخت کافی، از این مسائل حمایت می‌کند؛ این بزرگ‌ترین درد فعلی جامعه هنری ماست.

این موزیسین پیشکسوت همچنین به مسائل بیمه و معیشت اشاره کرد و گفت: من بیش از ۳۵ سال در حوزه موسیقی فعالیت کرده‌ام، اما هنوز بیمه ندارم. مشکلات مسکن و شرایط زندگی نیز بخش دیگری از دغدغه‌های هنرمندان است. بسیاری از ما مستاجر هستیم و با هزینه‌های سنگین زندگی و نبود حمایت‌های قانونی مواجهیم.

وی به وضعیت آموزش موسیقی و کمبود زیرساخت‌ها نیز اشاره کرد: گرانی سازها باعث شده بسیاری از هنرجویان از ادامه آموزش باز بمانند. علاوه بر این، هر کسی بدون داشتن تخصص یا سابقه کافی می‌تواند آموزشگاه موسیقی تاسیس کند؛ این موضوع باعث کاهش کیفیت آموزش و مشکلات فرهنگی شده است.

وحید معتصمیدر پایان خطاب به مسئولان افزود: امیدوارم صدای ما به گوش کسانی برسد که می‌توانند اقدامی انجام دهند و تا کنون نکرده‌اند. هنرمندان استان سزاوار حمایت، احترام و شرایط مناسب برای ادامه فعالیت‌هایشان هستند.

حمایت از یکدیگر، راهکار دیده شدن استعدادهای جوان در کردستان است

«شینا ساعدی» بازیگر و گریمور، با بیان تجربه خود در ورود به عرصه سینما و گریم اظهار کرد: دغدغه‌های جوانان حاضر در اینجا شباهت زیادی به یکدیگر دارد، اما به جای گله کردن، باید به دنبال راهکار باشیم. اگر کسی نیست که کمک یا حمایت کند، باید از خودمان شروع کنیم.

وی با اشاره به اهمیت همکاری در سطح استان گفت: همکارانی که در اینجا جمع شده‌اند می‌توانند با هم همکاری کنند و به هم کمک کنند تا استعدادهای واقعی دیده شوند. مراکز آموزشی در کردستان می‌توانند بازیگر و گریمور تربیت کنند و کارگردان‌ها باید از دل این استعدادها بهره ببرند.

این بازیگر و گریمور با تأکید بر اینکه بسیاری از هنرمندان کردستانی که امروز در سینمای ایران شناخته شده‌اند، از همین استان وارد این عرصه شده‌اند، افزود: چرا باید در استان خودمان دیده نشوند؟ چرا در فیلم‌های کردی یا پروژه‌های استانمان به کار گرفته نشوند؟ اگر دست به دست هم بدهیم و یکدیگر را حمایت کنیم، می‌توانیم مسیر موفقیت را هموار کنیم.

ساعدی گفت: پشتوانه ما خودمان هستیم. اگر حمایت و همکاری متقابل برقرار شود، می‌توانیم استعدادهای جوان را پرورش دهیم و به موفقیت برسانیم. برای دیده شدن، گله کردن کافی نیست؛ باید عمل کنیم و از همدیگر حمایت کنیم.

چالش‌های هنرمندان جوان کردستان؛ سیامند فیضی از مشکلات ورود به سینما سخن گفت

«سیامند فیضی» بازیگر جوان و تازه‌وارد عرصه سینما، با اشاره به تجربه خود در چند پروژه فیلم کوتاه، اظهار کرد که ورود به سینما برای او و دیگر هنرمندان جوان هیچ تضمینی ندارد و رسیدن به جایگاه واقعی در این عرصه با چالش‌های فراوانی همراه است.

وی با یادآوری افرادی که او را وارد دنیای سینما کرده‌اند، گفت: بسیاری از دوستان من سال‌هاست که با مشکلات مالی شدید مواجه هستند و با کارهایی مانند نگهبانی، معدن‌کاری و سنگ‌شکنی روزگار می‌گذرانند، ولی هیچ حمایتی از سوی سینما دریافت نمی‌کنند.

این بازیگر جوان، استان کردستان را از نظر هنر غنی دانست و افزود: ما در عرصه فیلم کوتاه و موسیقی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم، اما کسی دیده نمی‌شود که این استعدادها را معرفی کند. صدا و سیما، چه در سطح استان و چه در سطح ملی، می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هنرمندان داشته باشد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی با انتقاد از کم‌توجهی نهادهای مختلف، از جمله صدا و سیما، استانداری و ارشاد، گفت: این نهادها باید دست به دست هم بدهند تا هنرمندان بتوانند به جایگاه واقعی خود برسند. اگر حمایت نشوند، عملاً مسیر رشد آنان مسدود می‌شود.

فیضی در پایان از صدا و سیما خواست تا حمایت‌های جدی‌تری از هنرمندان تازه‌وارد داشته باشد و امکان دیده شدن آثار آنان در شبکه‌های مختلف ملی و استانی فراهم شود.

کمبود تجهیزات فیلمبرداری اصلی‌ترین مانع تولید فیلم در کردستان است

«آرش عباسی» مدیر فیلمبرداری و فیلمساز پیشکسوت در این میزگرد گفت: بزرگ‌ترین دغدغه ما در حوزه فیلمسازی، کمبود تجهیزات است. امکانات فیلمبرداری مانند لنز، دوربین و وسایل حرکتی در شهر به شدت محدود است. حتی برای یک فیلم کوتاه، اجاره یک دوربین و چند لنز هزینه بالایی دارد و این باعث می‌شود بسیاری از پروژه‌ها با کیفیت پایین ساخته شوند.

وی با اشاره به تجربه‌های خود ادامه داد: در شهرهای دیگر مانند اربیل و سلیمانی، هر کوچه دو دوربین سینمایی با لنزهای میلیاردی دیده می‌شود، اما در کردستان، تعداد تجهیزات در دسترس فیلمسازان به شدت محدود است. حتی دوربین‌های موجود قدیمی هستند و اجاره آنها هزینه بالایی دارد.

مدیر فیلمبرداری و فیلمساز پیشکسوت، راهکار خود را چنین بیان کرد: یک ارگان یا اداره می‌تواند چند دوربین و تجهیزات حرفه‌ای تهیه کند و به فیلمسازان به صورت موقت و مجانی در اختیارشان قرار دهد تا آنها بتوانند پروژه‌های خود را تولید کنند. این کار نه تنها کیفیت آثار را افزایش می‌دهد، بلکه به رشد سینمای استان کمک می‌کند.

وی افزود: با نبود امکانات، خروجی کار ما نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نور، کیفیت تصویر و تجهیزات فنی کافی در دسترس نیست و فیلم‌ها به جشنواره‌ها با کیفیت پایین ارسال می‌شوند. تنها راهکار عملی، فراهم کردن حداقل دو تا سه دوربین حرفه‌ای و یک ست لنز مناسب برای فیلمسازان است.

عباسی تأکید کرد: من به عنوان یک فیلمبردار حاضر هستم لیست کامل تجهیزات لازم برای یک فیلم کوتاه را ارائه کنم و این وسایل در اختیار تمامی فیلمسازان استان قرار گیرد. هدف ما ارتقای سطح فنی آثار و حمایت از استعدادهای واقعی سینمای کردستان است.

سوءاستفاده از علاقه و انگیزه دختران جوان در عرصه بازیگری درد بزرگی است

«سونیا زارعی» بازیگر فعال استان کردستان، در این نشست با اشاره به تجربه شخصی خود اظهار کرد: مدت‌هاست که آرزو داشتم بازیگری را ادامه دهم و در مسیر حرفه‌ای خود پیشرفت کنم، اما متأسفانه شاهد هستم که برخی افراد با سوءاستفاده از علاقه و انگیزه هنرمندان، به خصوص دختران شهرستانی، فشار می‌آورند و پیشنهادات غیر اخلاقی ارائه می‌دهند.

وی افزود: این افراد با وقاحت به دنبال سو استفاده هستند، چون می‌دانند فرد علاقه‌مند است. اما خوشبختانه تا کنون من هرگز وجدان و شرافت خودم را نفروخته‌ام و نمی‌گذارم کسی از این راه به اهدافم لطمه بزند.

بازیگر فعال استان کردستان، با تأکید بر اهمیت حمایت و ایجاد محیط امن برای هنرمندان جوان بیان کرد: امیدوارم روزی برسد که همه دختران و خانم‌های ایران بتوانند به اهداف خود در عرصه بازیگری برسند، اما با حفظ شرافت و ارزش‌های شخصی‌شان و بدون نیاز به کوتاه آمدن در برابر فشارها و سوءاستفاده‌ها.

زارعی گفت: بحث بسیار مهمی است و ممکن است بسیاری پاسخگو نباشند، اما بیان کردن آن ضروری است تا فرهنگ و محیط کاری سالم‌تری برای نسل‌های آینده شکل گیرد.

مسکن و امکانات استودیویی همچنان دغدغه اصلی هنرمندان کردستانی

«کاوه کنعانی» از هنرمندان جوان حوزه خوانندگی در استان کردستان، با اشاره به تجربه بیش از دو دهه فعالیت هنری خود اظهار کرد: مدت‌هاست که وعده‌هایی برای حمایت از هنرمندان، از جمله تخصیص مسکن مهر، داده شده است، اما پس از چهار سال هنوز هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است. حتی زمین یا امکانات مناسب برای هنرمندان وجود ندارد و این امر باعث ناامیدی جامعه هنری شده است.

وی افزود: برای ضبط یک آلبوم، حداقل صد میلیون تومان نیاز است و هیچ فضایی مجانی برای تمرین یا ضبط در اختیار هنرمندان قرار نمی‌گیرد. حتی پیشنهاد حضور در صداوسیما نیز برای بسیاری از هنرمندان سودی نداشته و دستمزدهای بسیار ناچیز پرداخت شده است.

این خواننده جوان، به وضعیت آموزش موسیقی و کیفیت آن نیز اشاره کرد و گفت: برخی آموزش‌ها به دلیل نبود نظارت و مافیای آموزشی غلط است و بسیاری از کسانی که در فضای مجازی تدریس می‌کنند، هیچ تجربه عملی واقعی ندارند. این باعث شده استعدادهای واقعی دیده نشوند و مسیر رشد هنرمندان محدود شود.

کنعانی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی و واقعی از هنرمندان استان اظهار داشت: ما امیدواریم این جلسات و گفتگوها منجر به اتفاقی مثبت شود، زیرا طی چهل سال گذشته هنوز حمایت ملموسی از هنرمندان واقعی صورت نگرفته است.

لزوم حضور مسئولان در جلسات هنری برای پاسخگویی به مشکلات و مطالبات هنرمندان

«هیوا محمدی» بازیگر جوان کردستانی، با ابراز خوشحالی از حضور در جمع هنرمندان استان، به وضعیت فعلی هنر در کردستان اشاره کرد و گفت: به عنوان یک بازیگر و کارگردان، همواره از خودم می‌پرسم چرا سطح بازیگری، کارگردانی و نویسندگی در استان رشد قابل توجهی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه تنها درد دل کردن مشکلات را حل نمی‌کند، افزود: این جلسه باید در قالبی برگزار شود که مسئولان نیز حضور داشته باشند تا بتوانیم پاسخ سوالات خود را از آنها دریافت کنیم. محدود بودن زیرساخت‌های آموزشی تئاتر، نبود مدارس تخصصی و کارگاه‌های حرفه‌ای در سطح استان، مانع رشد استعدادهای هنری است.

بازیگر جوان کردستانی، همچنین تصریح کرد: اگر از استعدادهای بازیگران و کارگردانان کردستان به نحو مناسب استفاده شود، می‌توانیم آثار شاخصی در سطح ملی و بین‌المللی ارائه دهیم، اما محدودیت دیده شدن و معرفی آثار، یکی از مشکلات بزرگ ماست.

محمدی، خواستار برگزاری جلسات مشابه با حضور مسئولان شد تا هنرمندان بتوانند مستقیماً مشکلات خود را مطرح کرده و پاسخ دریافت کنند: ما نباید تنها با همکاران خود درد دل کنیم، بلکه لازم است مسئولانی که در حوزه خود پاسخگو هستند، در این جلسات حضور داشته باشند تا دلایل کمبود بودجه، زیرساخت‌های آموزشی و عدم وجود کارگاه‌های حرفه‌ای در استان روشن شود.

ضرورت احداث شهرک سینمایی در کردستان برای حمایت از هنرمندان و تولید آثار حرفه‌ای

«عبدالله مولودی» مدیر تولید، به تشریح مشکلات و محدودیت‌های پیش روی هنرمندان پرداخت و بر اهمیت حمایت عملی مسئولان و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه سینما و تئاتر تأکید کرد: این میزگرد با هدف بررسی وضعیت موجود و یافتن راهکارهای توسعه فرهنگ و هنر استان برگزار شد.

وی با اشاره به تجربیات خود در عرصه تولید و تئاتر استان، بیان کرد: استعداد هنری در استان کردستان بسیار بالا است، اما متأسفانه محدودیت‌ها و نبود امکانات کافی باعث شده که بسیاری از این استعدادها دیده نشوند و نتوانند مسیر حرفه‌ای خود را به شکل مناسب طی کنند.

مدیر تولید استان کردستان، کمبود زیرساخت‌های آموزشی و حرفه‌ای را یکی از اصلی‌ترین موانع رشد هنرمندان عنوان کرد و گفت: در استان کردستان کارگاه‌ها، مدرسه‌های تخصصی و کلاس‌های آموزشی حرفه‌ای به اندازه کافی وجود ندارد. بدون آموزش تخصصی، هنرمندان نمی‌توانند در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شوند.

وی همچنین به محدودیت‌های مالی و نبود حمایت‌های عملی اشاره کرد و افزود: هنرمندان با چالش‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو هستند. بسیاری از آنان برای ادامه فعالیت خود با دشواری‌های مالی مواجهند و این مسئله انگیزه تولید آثار با کیفیت را کاهش می‌دهد.

مولودی با اشاره به تجربه برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی و پروژه‌های آموزشی، یادآور شد: اگر حمایت‌ها و امکانات مناسب فراهم شود، می‌توانیم استعدادهای بومی را در سطح کشور و حتی بین‌المللی معرفی کنیم و جایگاه استان را در عرصه هنر ارتقا دهیم.

وی، نبود تجهیزات حرفه‌ای و سختی در دریافت مجوزهای تولید را از دیگر مشکلات مهم هنرمندان عنوان کرد و گفت: وجود تجهیزات مدرن و حرفه‌ای برای فیلمبرداری و تولید آثار، یکی از نیازهای اصلی است. همچنین فرایند اداری برای دریافت مجوزهای تولید و برگزاری برنامه‌ها بسیار زمان‌بر و مشکل‌ساز است.

مدیر تولید استان کردستان بر ضرورت تشکیل شورای فرهنگی و هنری با حضور مسئولان و فعالان عرصه هنر تأکید کرد و افزود: این شورا می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت هدفمند، مسیر رشد واقعی را برای هنرمندان استان فراهم کند و از شکل‌گیری محدودیت‌ها و موانع غیرضروری جلوگیری کند.

وی گفت: ما نیازمند حمایت عملی و ملموس مسئولان هستیم، نه فقط شعار. هنرمندان استان کردستان با مسائل معیشتی، بیمه، کمبود تجهیزات و نبود زیرساخت روبه‌رو هستند. امیدوارم با توجه مسئولان، زمینه‌ای فراهم شود تا استعدادهای استان بدرخشند و آثار فرهنگی و هنری کردستان در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.



ضرورت تشکیل دبیرخانه فرهنگ و هنر برای پیگیری مطالبات اهالی فرهنگ و هنرمندان استان

«فرزاد مرادی» مدیر خبرگزاری تابناک استان کردستان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و ایجاد سازوکاری منسجم برای پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات جامعه فرهنگی و هنری استان، پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی یا دبیرخانه فرهنگ و هنر کردستان را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه کردستان همواره به عنوان یکی از خاستگاه‌های اصلی فرهنگ و هنر در کشور شناخته می‌شود، گفت: این استان با برخورداری از پیشینه‌ای غنی در عرصه موسیقی، تئاتر، ادبیات، صنایع دستی و سایر شاخه‌های هنری، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای معرفی در سطح ملی و بین‌المللی دارد. اما واقعیت این است که بسیاری از مطالبات هنرمندان به دلیل نبود سازوکار مشخص برای پیگیری، یا نادیده گرفته می‌شود و یا به سرانجام مطلوب نمی‌رسد.

مدیر خبرگزاری تابناک کردستان با تأکید بر اینکه تشکیل دبیرخانه فرهنگ و هنر می‌تواند به انسجام‌بخشی و هماهنگی بهتر مطالبات منجر شود، افزود: این دبیرخانه باید محلی برای گردآمدن اهالی فرهنگ و هنر، جمع‌بندی دیدگاه‌ها و ارائه مطالبات مشترک به دستگاه‌های تصمیم‌ساز باشد. در چنین شرایطی، پیگیری خواسته‌های فرهنگی و هنری با قدرت و انسجام بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت همگرایی و وحدت میان هنرمندان و فعالان فرهنگی اشاره و اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در حوزه فرهنگ و هنر، چندصدایی و پراکندگی نظرات است. زمانی که فعالان فرهنگی هر یک به صورت جداگانه مطالبات خود را مطرح می‌کنند، وزن و اثرگذاری آن کاهش می‌یابد. اما اگر صدای واحد و یکپارچه‌ای از سوی جامعه فرهنگی کردستان شنیده شود، بی‌تردید تصمیم‌گیران استانی و ملی ناگزیر به توجه و پاسخگویی خواهند بود.

مرادی خاطرنشان کرد: ما در تابناک کردستان معتقدیم رسانه باید نقش پل ارتباطی میان مردم، هنرمندان و مدیران را ایفا کند. در همین راستا، آمادگی داریم تا به عنوان یک رسانه حامی فرهنگ و هنر، بازتاب‌دهنده صریح دغدغه‌ها و مطالبات هنرمندان باشیم و بستری برای انتقال این صدا به سطوح بالاتر مدیریتی فراهم کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: کردستان با ظرفیت‌های غنی فرهنگی می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی فرهنگ و هنر ایران تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند اتحاد، برنامه‌ریزی، حمایت مستمر و البته تلاش مشترک همه فعالان این عرصه است. تشکیل دبیرخانه فرهنگ و هنر می‌تواند نخستین گام جدی در این مسیر باشد.

گفتنی است، این میزگرد با مشارکت جمعی از هنرمندان، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و اهالی فرهنگ استان برگزار شد و حاضران ضمن تأکید بر اهمیت همگرایی و انسجام‌بخشی به مطالبات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در زمینه توسعه فرهنگی و هنری استان مطرح کردند.