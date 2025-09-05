En
مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس اتمی از سر گرفته شد

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین از آغاز دور تازه گفت‌وگوهای میان هیئت اعزامی ایران و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۵۰
| |
1028 بازدید
سفیر و نماینده دائم  ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین از آغاز دور تازه گفت‌وگوهای میان هیئت اعزامی ایران و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رضا نجفی گفت؛ این مذاکرات «شکل جدید همکاری ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی» را مشخص می‌کند. او همچنین تصریح کرد که این نشست در سطح کارشناسان برگزار خواهد شد.

در همین راستا پیش از این گزارش شده که «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه پنج شنبه در شهر دوحه دیدار کردند.

در این دیدار، درباره آخرین تحولات مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران‌ به ویژه با توجه به اقدام غیرمسئولانه و ناموجه سه کشور اروپایی جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، و همچنین روند تعامل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث و تبادل نظر شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیپلماسی و مذاکره را تنها راه برای رفع نگرانی‌های همه طرف‌ها دانست و بر ضرورت ارائه فرصت بیشتر به دیپلماسی تاکید کرد. در این دیدار راجع به ادامه رایزنی‌ها در روزها و هفته‌های آینده تفاهم شد.

پیش از این سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفتگو با یک رسانه انگلیسی گفته بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل جدید همکاری با ایران را پذیرفته است. 
 

مذاکرات‌ آژانس بین المللی انرژی هسته ای خبر فوری وین نشست ایران و آژانس
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
