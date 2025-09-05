En
۴ میلیارد پاداش برای طلایی‌های کشتی ایران

فدراسیون کشتی برای مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی پاداش میلیاردی در نظر گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۴۷
441 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی  فدراسیون کشتی، میزان این پاداش‌ها که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: دریافت 3 میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه 100 میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به 4 میلیارد و 200 میلیون تومان می‌رسد.

مدال نقره جهان: دریافت 700 میلیون تومان پاداش نقدی به همراه 30 میلیون تومان حقوق ماهیانه.

مدال برنز جهان: دریافت 500 میلیون تومان پاداش نقدی به همراه 20 میلیون تومان حقوق ماهیانه.

این پاداش مجزا از پاداش مصوب وزارت ورزش و جوانان است.

مسابقات قهرمانی جهان از 22 تا 30 شهریورماه در زاگرب پایتخت کرواسی برگزار خواهد شد.
 

