ملانیا ترامپ همسر رییس جمهور آمریکا دیروز پنجشنبه در کاخ سفید یک مصاحبه مطبوعاتی غیر معمول انجام داد و گفت:« ربات ها اینجا هستند»

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ او در ادامه افزود: « این وظیفه ماست که فرزندان آمریکا را برای عصر هوش مصنوعی آماده سازیم. آینده ما دیگر داستانی علمی تخیلی نیست. در این دوران ابتدایی رشد هوش مصنوعی ما باید با هوش مصنوعی همانند فرزندانمان رفتار کنیم یعنی در عین حال که به هوش مصنوعی آزادی و قدرت می دهیم در عین حال باید مراقب آن هم باشیم.»

این مصاحبه مطبوعاتی در راستای تلاش های بخش « آموزش هوش مصنوعی کاخ سفید» است که در ابتدای سال جاری میلادی تأسیس شد تا به رشد و اشاعه هوش مصنوعی هر چه بیشتر کمک کند.