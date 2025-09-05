«بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که تلآویو تهدید وجودی ایران علیه اسرائیل را خنثی کرده و آنچه را که نیاز بود علیه ایران انجام داده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود: ما توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هستهای را مختل و نیات و برنامه این کشور برای نابودی اسرائیل را از بین بردیم.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه یاوه گوییهای خود تصریح کرد: من فکر میکنم اگر ایرانیها منطق متفاوتی دارند و از آنچه در اینجا اتفاق میافتد؛ آگاه هستند، نباید به آنچه قبلاً بود، بازگردند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید