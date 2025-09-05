En
ادعای جنجالی نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر مدعی شد که این رژیم توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از بین برده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۲۸
809 بازدید

«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که تل‌آویو تهدید وجودی ایران علیه اسرائیل را خنثی کرده و آنچه را که نیاز بود علیه ایران انجام داده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود: ما توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مختل و نیات و برنامه این کشور برای نابودی اسرائیل را از بین بردیم.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه یاوه گویی‌های خود تصریح کرد: من فکر می‌کنم اگر ایرانی‌ها منطق متفاوتی دارند و از آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد؛ آگاه هستند، نباید به آنچه قبلاً بود، بازگردند.

 

برچسب ها
نتانیاهو اسرائیل انرژی هسته ای ایران تاسیسات هسته ای
# جنگ ایران و اسرائیل # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی
