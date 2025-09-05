En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کیفرخواست پرونده آدم ربایی و قتل «ایلیا» صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان از صدور کیفر خواست پرونده آدم ربایی و قتل پسر بچه گیلانی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۲۳
| |
2 بازدید
کیفرخواست پرونده آدم ربایی و قتل «ایلیا» صادر شد

سید مهدی فلاح میری در رابطه با قتل این پسر بچه ۱۰ ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان را جریحه دار کرد، اظهار داشت: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم حادثه مذکور، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری را در دستور کار قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فلاح میری تصریح کرد: باتوجه به پیچیدگی‌های خاص پرونده و سناریوسازی غیرواقع از سوی متهم و تبعات اجتماعی قتل مذکور، اقدامات فوری ودقیق قضایی توسط دادسرای مرکز و کمیته پیگیری قضایی استان آغاز شد.

وی تاکید کرد: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی و انجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و درکمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

دادستان مرکز استان در پایان یادآور شد: امنیت مولفه‌ای است که به هیچ عنوان نباید خدشه‌دار شود و وقتی افرادی با برنامه‌ریزی قبلی قصد تعرض به آزادی مشروع شهروندان را دارند باید منتظر برخورد قانونی، عبرت آموز بهمراه اشد مجازات از سوی دستگاه قضایی باشند.

جمعه ۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد دستگیر شد.

براساس گزارش ها، ایلیا زادحسین کودک ۱۰ ساله گیلانی، توسط مردی ۳۸ ساله‌ که شغلش نصب ماهواره و سرویس آژانس بچه‌ها بود، با وعده خرید کابل بازی فریب داده شد؛ او را به بیرون شهر برده مورد تجاوز و ضرب‌وجرح شدید قرار داد و جسدش را در فضای باز رها کرد.

متهم به قتل ابتدا انکار کرد اما با وجود شواهد، اعتراف کرد و مدعی شد: «ناگهان جنون به او دست داده است!». خانواده ایلیا در شوک و فروپاشی روحی، خواستار قصاص قاتل در ملاعام هستند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل قاتل ایلیا قتل پسر بچه کیفرخواست خبر فوری
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدیدترین اظهارات قاتل الهه حسین نژاد
عامل قتل: گلوله اشتباهی به همکارم خورد
ورزشکارانی که قاتل شدند!
صدور کیفرخواست عامل قتل الهه حسین نژاد
قاتلی که خبر فوت را زودتر از پلیس منتشر کرد
کیفرخواست قاتل الهه حسین نژاد صادر شد
صدور کیفرخواست متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش/ قاتل هر دو نفر، یکی است و نقش دیگر متهمان در حد معاونت است/ جز انگیزه مالی، دو متهم خصومت شخصی داشته‌اند
محاکمه قاتلی که به اشتباه آدم کشت
قاتل پسرم باید اعدام شود
قاتل در میدان میوه و تربار تهران دستگیر شد
سناریوی هولناک قتل شوهر با همدستی مرد غریبه
جنگ بر سر عشق خیابانی، پسر جوان را قاتل کرد
فراموشی عجیب میزبانی که قاتل مهمانش شد
قتل باجناق زیر چرخ‌های خودرو!
صدور کیفرخواست قاتل زنان گیلان
قتل فجیع پسر بچه ۳ ساله برای انتقام‌گیری
صدور کیفرخواست متهم پرونده قتل ۱۰ نفر در رفسنجان
عامل قتل خانوادگی در آران و بیدگل دستگیر شد
شاهدی که قاتل شد
انکار‌های یک قاتل بعد از ۱۲ ماه زندگی مخفیانه
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
هدیه خاص المپیاکوس به طارمی در روز معارفه
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۳ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۳ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۵ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Z79
tabnak.ir/005Z79