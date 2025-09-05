دیدار غیرمنتظره عراقچی با مقام ارشد اتحادیه اروپا

خبرنگار والستریتژورنال روز پنجشنبه مدعی شد کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوحه، پایتخت قطر با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و با وی درباره مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران گفتوگو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دیدار عراقچی با کالاس با هدف بررسی راههای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک برای مسئله هستهای ایران انجام شده است.
محورهای اصلی گفتوگوها شامل دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران بود.
کالاس در این دیدار خواستار پایبندی ایران به تعهداتش ذیل معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای شده است.
این درخواست در حالی مطرح شده که کشورهای اروپایی به تازگی با ارسال نامهای به شورای امنیت خواستار فعال شدن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران شدهاند.
اساس ادعای کشورهای غربی این است که اقدامات جبرانی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام نقض این توافق محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا یک سال به کشورهای اروپایی فرصت داد که مطابق با وعدهها و همچنین تعهداتشان در برجام اثرات این خروج را خنثی کرده و اثرات ملموس اقتصادی وعدهدادهشده در توافق را محقق کنند.
با وجود این، ساز و کار موسوم به «اینستکس» که اروپاییها مدعی بودند برای تسهیل تجارت غیردلاری با ایران ایجاد شده بدون آنکه مبادلهای از طریق آن انجام شود ناکام ماند و تعطیل شد.
