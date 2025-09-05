En
وداع شاهانه لیونل مسی با آرژانتینی‌ها در خانه/ دبل برای عبور از علی دایی و رسیدن به رونالدو + فیلم

لیونل مسی در آخرین بازی خانگی‌اش با پیراهن آرژانتین مقابل ونزوئلا دو بار گلزنی کرد تا هم هواداران را غرق در اشک و شادی کند، هم با عبور از رکورد علی دایی در گل‌های انتخابی جام جهانی به کریستیانو رونالدو برسد.
وداع شاهانه مسی با آرژانتینی‌ها در خانه/ دبل برای عبور از علی دایی و رسیدن به رونالدو

در آخرین دیدار خانگی آرژانتین در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که آخرین دیدار لیونل مسی در خانه محسوب می‌شد، ستاره آرژانتینی دو گل به ثمر رساند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی آرژانتین در شبی تاریخی و احساسی، در ورزشگاه خانگی‌اش مقابل ونزوئلا ۳ بر صفر پیروز شد؛ شبی که برای همیشه در خاطر هواداران باقی خواهد ماند، چرا که آخرین بازی خانگی لیونل مسی با پیراهن آلبی‌سلسته بود.

در این وداع باشکوه، لائوتارو مارتینز یک بار و کاپیتان افسانه‌ای هم دو بار گلزنی کرد تا نه‌تنها شبی رؤیایی برای خود و هواداران رقم بزند، بلکه در عرصه آمار هم دست به رکوردشکنی‌های تازه بزند. مسی با این دو گل، تعداد گل‌هایش در مرحله انتخابی جام جهانی را به عدد ۳۶ رساند؛ آماری که باعث شد او از علی دایی (۳۵ گل) عبور کند و دوشادوش کریستیانو رونالدو قرار گیرد. در این جدول، تنها کارلوس رویز گواتمالایی با ۳۹ گل بالاتر از اوست.

علاوه بر این، مسی شمار گل‌های ملی خود را هم به ۱۱۴ رساند؛ آماری که او را بعد از رونالدو (۱۳۸ گل) در رده دوم تاریخ فوتبال جهان قرار می‌دهد و بالاتر از علی دایی با ۱۰۹ گل.

شاید وداعی باشکوه‌تر از این نتوان متصور شد؛ جایی که مسی قهرمانانه و شاهانه خانه را ترک کرد و با گل‌ها و رکورد‌های تازه‌اش بار دیگر نشان داد چرا نامش تا همیشه در تاریخ فوتبال ماندگار خواهد ماند.

