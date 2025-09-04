قاضی اندرو ناپولیتانو در گفت‌وگو با ریک سانچز گفت: «فراموش کنید سیا و اطلاعات آمریکا چه می‌گویند. موساد است که ترامپ به آن گوش می‌دهد. جان راتکلیف، رئیس سی آی ای، عملاً عامل اسرائیل است و هر چه رئیس موساد، دیوید بارنئا بخواهد، او می‌گوید... برای اولین‌بار در تاریخ آمریکا، رئیس سی آی ای یک عامل از یک کشور خارجی است. این یعنی دور زدن امنیت و اطلاعات آمریکا برای پیشبرد اهداف اسرائیل... آن‌ها حتی تولسی گابارد را کنار گذاشتند چون گاهی درباره اسرائیل تفکرات عقلانی داشت. این جلسه امروز با حضور موساد نشان می‌دهد نتانیاهو همچنان در تلاش است آمریکا را وارد جنگ کند...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.