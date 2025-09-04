En
کد خبر:۱۳۲۶۵۹۵
نبض خبر

رئیس CIA ترامپ را به حمله به ایران تحریک می‌کند

قاضی اندرو ناپولیتانو در گفت‌وگو با ریک سانچز گفت: «فراموش کنید سیا و اطلاعات آمریکا چه می‌گویند. موساد است که ترامپ به آن گوش می‌دهد. جان راتکلیف، رئیس سی آی ای، عملاً عامل اسرائیل است و هر چه رئیس موساد، دیوید بارنئا بخواهد، او می‌گوید... برای اولین‌بار در تاریخ آمریکا، رئیس سی آی ای یک عامل از یک کشور خارجی است. این یعنی دور زدن امنیت و اطلاعات آمریکا برای پیشبرد اهداف اسرائیل... آن‌ها حتی تولسی گابارد را کنار گذاشتند چون گاهی درباره اسرائیل تفکرات عقلانی داشت. این جلسه امروز با حضور موساد نشان می‌دهد نتانیاهو همچنان در تلاش است آمریکا را وارد جنگ کند...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر جان راتکلیف حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل بمباران تاسیسات اتمی ایران حمله اسرائیل به ایران
