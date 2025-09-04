En
کارتال زیر قولش زد!

سرمربی سابق پرسپولیس حالا در آستانه هدایت فنرباغچه ترکیه و بازگشت دوباره به این تیم مطرح قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۷۹
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، با توجه به شکست مقابل بنفیکا در مرحله پایانی پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا و ناکامی فنرباغچه در راه صعود به این رقابت‌ها در این فصل، مدیران این باشگاه حاضر شدند زیر بار پرداخت غرامت ۹ میلیون دلاری به خوزه مورینیو سرمربی مشهور پرتغالی بروند و وی را از این تیم اخراج کنند.

حالا رسانه فاناتیک ترکیه در خبری اعلام کرده اسماعیل کارتال سرمربی فصل گذشته پرسپولیس گزینه نخست علی کوچ مالک این باشگاه ترکیه‌ای است و توافق خوبی بین کارتال و او انجام شده و به زودی خبر بازگشت کارتال به فنرباغچه رسمی خواهد شد.

این در شرایطی‌ست که کارتال در خصوص جداییش از پرسپولیس به مدیران این تیم گفت به دلیل برخی از مسائل خانوادگی ترجیح می‌دهد در فصل جاری هدایت تیمی را برعهده نگیرد و با توجه به زندانی شدن فرزندش می‌خواهد در کنار خانواده‌ش باشد.

پرسپولیس اسماعیل کارتال سرمربی باشگاه فنرباغچه خبر فوری
