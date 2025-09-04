به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دیوان امیری قطر اعلام کرد که شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، امروز پنجشنبه پیامی شفاهی از سوی «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.

این پیام توسط «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در جریان دیدار در دوحه منتقل شد.

بر اساس بیانیه دیوان امیری، این پیام به تحولات منطقه‌ای پرداخته و محور آن بررسی اوضاع جاری در منطقه بوده است.

در همین ارتباط، وزارت امور خارجه ایران نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عراقچی در دیدار با امیر قطر درباره تقویت روابط دوجانبه تهران و دوحه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی گفت‌وگو کرده است.

در این بیانیه تأکید شده که دو طرف بر ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف جنایات، محاکمه عاملان آنها و مقابله با سیاست‌های جنگ‌افروزانه و سلطه‌طلبانه رژیم صهیونیستی تأکید کرده‌اند.