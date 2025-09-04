En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پسران بسکتبال ایران مالزی را ۱۰۰ ‌تایی کردند

تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران با پیروزی مقابل مالزی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا صعود کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۶۵
| |
216 بازدید
پسران بسکتبال ایران مالزی را ۱۰۰ ‌تایی کردند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران در مرحله پلی‌آف صعود به یک چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان با مالزی به رقابت پرداخت و با نتیجه ۱۰۲ بر ۶۲ موفق به کسب پیروزی شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار:

کوارتر اول: ۲۴ ایران - ۱۲ مالزی

کوارتر دوم: ۲۵ ایران - ۱۸ مالزی

کوارتر سوم: ۳۲ ایران - ۲۲ مالزی

کواتر چهارم: ۲۱ ایران - ۱۰ مالزی

محمدصالح پاک‌گهر در این دیدار با کسب ۱۹ امتیاز، ۷ ریباند، ۱ توپ ربایی، ۱ پاس گل و کارایی ۲۸ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. 

ملی‌پوشان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی روز جمعه ۱۴ شهریور به مصاف تیم نیوزلند خواهند رفت. ساعت برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.

با برگزاری دیدارهای مرحله پلی‌آف صعود به دور یک چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۶ سال پسران در مغولستان، تیم‌های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها مشخص شدند. تیم ملی ایران موفق شد با پیروزی مقابل مالزی، راهی مرحله یک چهارم نهایی شود و حریف نیوزیلند در این مرحله شود.

با توجه به حذف لبنان، ایران تنها نماینده بسکتبال غرب آسیا (WABA) در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۶ سال ۲۰۲۵ خواهد بود. 

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی.

همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازیبه عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۶ سال پسران از ۹ تا ۱۶ شهریور در مغولستان برگزار می‌شود و چهار تیم برتر جواز حضور در جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ که به‌میزبانی ترکیه برگزار می‌شود را به دست خواهند آورد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بسکتبال تیم ملی بسکتبال نوجوانان کاپ آسیا پلی آف صعود خبر فوری
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیم جودوی نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد
کامبک باورنکردنی تیم‌ملی بسکتبال در کاپ آسیا
احترام متقابل دو اسطوره بسکتبال
درخشش دختر نوجوان ایران در بزرگسالان آسیا
کاپ آسیا ۲۰۲۵؛ تیم ملی بسکتبال ایران صاحب مدال برنز شد
تیم بسکتبال ایران از صعود به فینال بازماند
قدرتنمایی تیم ملی بسکتبال در کاپ آسیا
انتخابی کاپ آسیا: برتری بسکتبال ایران بر قطر
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۶۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۴ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۷۹ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۵ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۳ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z6D
tabnak.ir/005Z6D