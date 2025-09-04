پسران بسکتبال ایران مالزی را ۱۰۰ ‌تایی کردند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران در مرحله پلیآف صعود به یک چهارم نهایی رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان با مالزی به رقابت پرداخت و با نتیجه ۱۰۲ بر ۶۲ موفق به کسب پیروزی شد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار:
کوارتر اول: ۲۴ ایران - ۱۲ مالزی
کوارتر دوم: ۲۵ ایران - ۱۸ مالزی
کوارتر سوم: ۳۲ ایران - ۲۲ مالزی
کواتر چهارم: ۲۱ ایران - ۱۰ مالزی
محمدصالح پاکگهر در این دیدار با کسب ۱۹ امتیاز، ۷ ریباند، ۱ توپ ربایی، ۱ پاس گل و کارایی ۲۸ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
ملیپوشان ایران در مرحله یکچهارم نهایی روز جمعه ۱۴ شهریور به مصاف تیم نیوزلند خواهند رفت. ساعت برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.
با برگزاری دیدارهای مرحله پلیآف صعود به دور یک چهارم نهایی رقابتهای کاپ آسیا زیر ۱۶ سال پسران در مغولستان، تیمهای حاضر در مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها مشخص شدند. تیم ملی ایران موفق شد با پیروزی مقابل مالزی، راهی مرحله یک چهارم نهایی شود و حریف نیوزیلند در این مرحله شود.
با توجه به حذف لبنان، ایران تنها نماینده بسکتبال غرب آسیا (WABA) در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای کاپ آسیا زیر ۱۶ سال ۲۰۲۵ خواهد بود.
ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقیزاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاکگوهر، امین کریمی.
همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازیبه عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابتها همراهی میکنند.
رقابتهای کاپ آسیا زیر ۱۶ سال پسران از ۹ تا ۱۶ شهریور در مغولستان برگزار میشود و چهار تیم برتر جواز حضور در جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ که بهمیزبانی ترکیه برگزار میشود را به دست خواهند آورد.
