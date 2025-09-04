به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکصد و سیزدهمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی، صبح امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در ساختمان شهید بهشتی ریاست جمهوری برگزار شد.
پزشکیان در این جلسه با تاکید بر اهمیت نگاه سلامت محور به مشکلات گفت: من اگر امروز در این جایگاه نشستهام، با نگاه حل مشکلات از زاویه سلامت است، و الا به دنبال ریاست و کسب جایگاه نبوده و نیستم. سلامت مردم فقط درمان پزشکی نیست، بلکه این است که به دنبال حل مشکلات مردم در همه زمینهها باشیم. سلامت یعنی حل بیکاری، کمک به افراد بیسرپرست و ساکن در مناطق دور افتاده.
رئیسجمهور به توانمندی پزشکان در حل مشکلات مردم اشاره و خاطرنشان کرد: معتقدم اگر در شهرها به پزشکان اختیارات مناسب دهیم آنها با توجه به هوش بالایی که دارند، حتی میتوانند مشکلاتی مانند بیکاری و سوءتغذیه و مشکلات معیشتی اقشار محروم جامعه را حل کنند، کافی است به پزشکان اختیار داده شود و آنها هم مسئولیتپذیر باشند و حل این مشکلات برایشان تبدیل به دغدغه شود. اگر نگاه پزشک را به شکلی تغییر دهیم که سلامت را همه جانبه ببیند و اختیارات هم به او بدهیم، میتواند بسیاری از مشکلات محلی را حل کند. من وقتی در تبریز مسئولیت داشتم به دلیل اینکه دغدغه حل مشکلات مردم را داشتم، با وجود کمبودها و نبود منابع علاوه بر ساخت خانه بهداشت، بسیاری از مسائل و مشکلات مردم را هم حل کردم.
پزشکیان با بیان اینکه «اگر مصرف را مدیریت کنیم، کمبود منابع در کشور وجود ندارد»، تصریح کرد: معتقدم ما چندان کمبود بودجه و منابع نداریم، بلکه مصرف بیرویه و فراتر از استانداردهای جهانی، باعث شده است که دچار کمبود شویم. اگر اراده کنیم که مشکلات را حل کنیم، راه پیدا خواهد شد، کافی است به افراد متخصص و دارای دغدغه اختیار و اجازه فعالیت دهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند؛ ایده محله محوری بر همین اساس برنامهریزی شده است.
رئیسجمهور افزود: اگر بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم، آنها کمک خواهند کرد تا اگر امثال من هم نبودند، برای کشور مشکلی ایجاد نشود. در سفرهایی که داریم هم تلاش داریم تا در استانها افراد بومی با لیاقت و توانمند فعال شوند. چه کسی گفته که همه باید صرفا حرف من مدیر را اجرا کنند؟ باید به دیگران هم اجازه دهیم که به میدان بیایند و بر اساس قانون و چارچوبها و قواعد کار کنند.
پزشکیان در ادامه با تاکید بر لزوم بازنگری در نظام آموزشی تصریح کرد: ما در نظام آموزشی به متخصصانمان علم میآموزیم، اما رفتار و مهارت ارتباطی آموزش نمیدهیم که چگونه به فکر مردم باشند و دغدغه مردم را داشته باشند. در نظام آموزشی دانشآموز ما باید این را بیاموزد که برای حل مشکلات آب و خاک و مردم سرزمینش دغدغهمند باشد، در این صورت دیگر به راحتی به فکر مهاجرت نخواهد افتاد. در همین جنگ ۱۲ روزه آنهایی در برابر دشمن ایستادند که بعضا با وجود ناملایمات و نامهربانیهایی که دیده بودند، دغدغه کشور را داشتند و در برابر دشمن مقاومت کردند.
رئیسجمهور بر ضرورت تغییر نگاهها در مدیریت تاکید کرد و اظهار داشت: مشکل اصلی ما تغییر رفتار است. در تئوریها مشکلی نداریم، مشکل در اجرا و انگیزههای مجریان است. اگر بخواهیم میتوان مشکلات مردم را حل کرد، کافی است بیدار شویم و نگاه ما اصلاح شود. ما هم اکنون در دولت طرحهای محله محوری و مدرسه محوری را در دستور کار داریم و اگر بتوانیم در مسیر اجرای این ۲ طرح موفق شویم، دیگر هیچ قدرتی نمیتواند ما را تسلیم کند. باید زمینهای فراهم کنیم که مردم در محلات، از طریق پایگاههایی مثل مدرسه و مسجد به هم کمک و در حل مشکلات یکدیگر مشارکت نمایند. مشکل ما در تئوری نیست، بلکه این است که با نیروهای فعلی چگونه آن تئوریها اجرا شود.
دکتر پزشکیان در ادامه با بیان اینکه در بیمارستانها اصل باید رسیدگی به افراد محروم باشد، تصریح کرد: نباید هیچ فردی که برای درمان به بیمارستان آمده است، ناامید برگردد. اصل اوست و باید به این مسئله توجه کافی داشته باشیم. برای این کار میشود نظام سلامت را به گونهای اداره کرد که کسانی که توانایی مالی دارند، هزینه واقعی و کامل پرداخت کنند، تا بتوان از کسانی که توانایی مالی ندارند، حمایت کافی به عمل آید.
رئیسجمهور با اشاره به شعارمحوری دولت چهاردهم مبنی بر وفاق یادآور شد: ما مدیران و مجریان باید در زمینه حل مشکلات مردم به زبان و نگاه مشترک برسیم. معتقدم برای حل مشکلات کشور نیاز به قانون جدید نیست، قانون به اندازه کافی داریم، اما در اجرا مشکل وجود دارد.
پزشکیان با تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاهها در حل مشکلات گفت: دانشگاهها باید به میدان بیایند. اگر اساتید و متخصصان مسئولیت بپذیرند، هیچ مشکلی نیست که حل نشود. تصمیم داریم بودجههایی که به دانشگاهها میدهیم، بر مبنای عملکرد و خروجی باشد و این مدل را در سایر بخشها هم دنبال میکنیم، چرا باید منابع کشور بیدلیل در اختیار نهادها و دستگاههایی باشد که فایده و خاصیتی ندارند؟ اگر این وضعیت را اصلاح کنیم مشکلی در تامین منابع نخواهیم داشت. وقتی دستگاه و نهادی بروندادی ندارد، چرا باید از بیتالمال به او پول بدهیم؟ قرار نیست همه مردم هزینه بیعرضگی مدیران را بدهند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود از بیعدالتی در توزیع منابع در کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: بسیاری از اعتراضات به خاطر آن است که سهم افراد و گروهها داده نشده است و اقشاری از جامعه احساس میکنند که حقشان ادا نشده است. عدهای هم در مرکز با این تصور که عقل کل هستند برای همه تصمیم میگیرند. این در حالی است که اگر انتصاب افراد بر اساس شایستگی و عدالت باشد همه مردم با احساس مسئولیت به صحنه میآیند.
پزشکیان حل مشکلات کشور را در نگاه همه جانبه به راهحلها دانست و تصریح کرد: هیچ مسئلهای نیست که با نگاه بخشی و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف بتوان آن را حل کرد. در حل مشکلات باید مجموعهای از عوامل را ببینیم تا در تصمیمگیریها دچار عوارض نشویم. بنابراین بدون تصمیم جمعی نمیتوان مسائل را حل کرد.
رئیسجمهور به ضرورت توجه صیانتی به منابع بین نسلی اشاره کرد و گفت: در مصرف منابع باید این را ببینیم که چه اتفاقی در اقلیم کشور میافتد و آیا در ۱۰۰ سال آینده منابعی برای کشور میماند. امروز اگر در تهران و شهرهای پیرامونی آن، این نگاه را داشته باشیم، دیگر نباید توسعهای اتفاق بیفتد، چون این منطقه هم اکنون هم با مشکل مواجه است.
پزشکیان به بحرانهای دولت چهاردهم اشاره و خاطرنشان کرد: از زمانی که مسئولیت را به عهده گرفتهام با تراکم بحران مواجه بودهایم، اما باور دارم که اگر متخصصان و دانشگاهیان به میدان بیایند و احساس مسئولیت کنند، هیچ کس نمیتواند جلوی ما را بگیرد. یکی از مشکلات ما این است که همه چیز را سیاسی میبینیم و به جای حل مشکلات همه به دنبال تغییر آدمها هستند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید