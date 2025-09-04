دیدار عراقچی با امیر قطر در دوحه + عکس

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز پنجشنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دیدار و رایزنی کرد.

طبق اعلام سفارت ایران، دو طرف در این دیدار بر اهمیت روابط فی‌مابین و گسترش همکاری‌های دو کشور و افزایش رایزنی‌ها در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

در این دیدار در خصوص تقویت روابط دوجانبه ایران-قطر و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی، محاکمه جنایتکاران و نیز مقابله با جنگ‌افروزی و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی گفتگو و تبادل نظر شد.