‌علت اختلال در اینترنت مشخص شد

مدیرعامل شرکت زیرساخت اعلام کرد: امروز دو قطعی فیبر در کشورهای بلغارستان و رومانی باعث اختلال در اینترنت ایران، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلغارستان و یونان شده است؛ امیدواریم زودتر این اختلال برطرف گردد.