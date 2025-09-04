۱۳/شهريور/۱۴۰۴
Thursday 04 September 2025
۱۸:۵۱
علت اختلال در اینترنت مشخص شد
مدیرعامل شرکت زیرساخت اعلام کرد: امروز دو قطعی فیبر در کشورهای بلغارستان و رومانی باعث اختلال در اینترنت ایران، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلغارستان و یونان شده است؛ امیدواریم زودتر این اختلال برطرف گردد.
