دلیل کاهش جهانی قیمت نفت معلوم شد

قیمت نفت پیش از جلسه آخر هفته تولیدکنندگان اوپک پلاس که انتظار می‌رود افزایش دیگری در اهداف تولید در ماه اکتبر را بررسی کند، حدود ۲ درصد کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۴۹
382 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، قیمت نفت خام برنت تا ساعت ۱۳:۱۰ به وقت گرینویچ ۱.۰۹ دلار یا ۱.۶ درصد کاهش یافت و به ۶۸.۰۵ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۱۶ دلار یا ۱.۷۷ درصد کاهش به ۶۴.۴۳ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که پیش از این ۲ درصد کاهش یافته بود.

افزایش بیشتر به این معنی است که اوپک پلاس، که حدود نیمی از نفت جهان را تولید می‌کند، شروع به کاهش لایه دوم کاهش تولید حدود ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز یا ۱.۶ درصد از تقاضای جهانی، بیش از یک سال زودتر از برنامه، خواهد کرد.

این گروه وعده داده بود علاوه بر افزایش سهمیه ۳۰۰۰۰۰ بشکه‌ای امارات، تولید را از آوریل تا سپتامبر حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

بازار نفت نفت جهانی قیمت نفت نفت برنت اوپک پلاس خبر فوری
گزارش خطا
