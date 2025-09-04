En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۶۵۴۶
کد خبر:۱۳۲۶۵۴۶
8 بازدید
نبض خبر

اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!

اسکای نیوز عربی در گزارشی مدعی شد جنگ بعدی ایران و اسرائیل احتمالاً در پاییز رخ خواهد داد و تهدید اصلی در این جنگ برای اسرائیل موشک‌های هایپرسونیک ایران است. در این گزارش آمده که ایران در واکنش به حمله تازه اسرائیل از موشک‌های رستاخیز استفاده می‌کند که برد سه هزار کیلومتری دارند و حدود هشتاد سر جنگی 70 کیلوگرمی دارد! این وزن یعنی سرجنگی موشک رستاخیز 5.6 تُن است و این در حالی است که منابع غربی می‌گویند سنگین ترین سر جنگی که ایران با موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده تاکنون 2 تُن بوده است. احتمالاً منظور اسکای نیوز از موشک رستاخیز موشک خرمشهر 5 است که وجودش تایید شده اما هنوز تصاویرش رونمایی نشده است. اسکای نیوز می‌گوید استفاده از این موشک‌ها از سوی ایران که به ادعای این شبکه به سمت بندر حیفا یا تاسیسات اتمی دیمونا پرتاب می‌شود، منجر به شکل گیری جنگ موجودیتی خواهد شد! پیش‌تر برخی منابع عربی از وقوع جنگ تازه در اواخر سپتامبر خبر داده بودند که اگر این ادعاها صحت داشته باشد، به منزله وقوع جنگ در اوایل مهرماه 1404 است. این گزارش را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل حمله اسرائیل به ایران ویدیو
اخبار مرتبط
ادعای موشک قاره پیمای ایران که پس گرفته شد: معادل چند بمب اتمی!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
هشدار عراقچی به ویتکاف درباره نقض آتش بس توسط اسرائیل: ایران لبنان نیست
سخنان معنادار دریادار سیاری درباره حمله بعدی اسرائیل
روایت پزشکیان از موج بعدی جنگ ایران و اسرائیل +زیرنویس
افشای طرح اصلی حمله آمریکا به ایران که ترامپ رد کرد!
تهدید ترامپ به حمله مجدد به ایران: نباید عراقچی آن صحبت را می‌کرد!
استقرار دو اسکادران اف 35 اسرائیل در فرودگاه باکو!
عراقچی رسماً اعلام کرد: غنی سازی متوقف شده، کلاهک اتمی سر موشک نمی‌گذاریم
در صداوسیما مطرح شد: آمریکا دوباره حمله می‌کند، بمب اتم بسازیم
اگر ایران می‌توانست جنگ را ادامه دهد باید ادامه می‌داد
جزئیات بحث‌های جالب در شورای امنیت ملی قبل از وعده صادق 2 و 3
ایران بعد از جنگ دوازده روزه چند لانچر موشک دارد؟
پیش بینی سرهنگ آمریکایی از ادامه جنگ ایران و اسرائیل: پرل هاربر ایران!
هشدار فرمانده جنگ خلیج فارس درباه حمله آمریکا به ایران
احتمال حمله نظامی به ایران در دو ماه آینده؛ هدف «رژیم چنج» نیست
ویدیوی نماهنگ عملیات وعده صادق 4
هشدار پسر پزشک رهبر انقلاب درباره نقش آذربایجان در حمله اسرائیل به ایران
در شبکه خبر مطرح شد: اسرائیل در حال ترمیم و آماده سازی برای حمله مجدد است
اسرائیل یا می‌خواهد حمله کند یا نمایشش را می‌دهد!
مامور اطلاعاتی بریتانیا: این ویژگی موشک‌های ایران گیم چنجر بود
هشدار به آمریکا درباره حمله ایران با اشاره به یک تجربه تلخ!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
گزارش فرانس 24 از تصاویر سانسور شده حمله ایران به اسرائیل
افشای مانع بزرگ آمریکا و اسرائیل برای حمله مجدد به ایران
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
عراقچی: بعد از «نه» گفتن به این خواسته اسرائیل و آمریکا حمله کردند
در صداوسیما مطرح شد: اسرائیل ممکن است با اشتباه محاسباتی دوباره حمله کند
رهبر انقلاب: آمریکایی‌ها در جلسه‌ای پادشاه هم مشخص کردند! / خاک بر سر آن ایرانی!
اسرائیل در حمله بعدی به ایران به دنبال چیست؟ پاسخ کارشناس آمریکایی
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
دستیار رهبر انقلاب: هر آن ممکن است جنگ مجدد ایران و اسرائیل رخ دهد
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
سخنان معنادار مقام اطلاعاتی اوکراین قبل از حمله اسرائیل به ایران
اسرائیل برای تحقق این هدف دوباره حمله می‌کند و ایران شدیدتر اسرائیل را می‌کوبد
تحلیل ژنرال عرب از تاکتیک پهپادی ایران برای حمله به اسرائیل
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
باید یک تعداد آمریکایی کشته می‌شد! / فهمیدند تهدید حاجی زاده حرف است!
موساد از حمله به ایران چه درس‌هایی گرفت؟ پاسخ مقام سابق موساد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟