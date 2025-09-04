اسکای نیوز عربی در گزارشی مدعی شد جنگ بعدی ایران و اسرائیل احتمالاً در پاییز رخ خواهد داد و تهدید اصلی در این جنگ برای اسرائیل موشکهای هایپرسونیک ایران است. در این گزارش آمده که ایران در واکنش به حمله تازه اسرائیل از موشکهای رستاخیز استفاده میکند که برد سه هزار کیلومتری دارند و حدود هشتاد سر جنگی 70 کیلوگرمی دارد! این وزن یعنی سرجنگی موشک رستاخیز 5.6 تُن است و این در حالی است که منابع غربی میگویند سنگین ترین سر جنگی که ایران با موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده تاکنون 2 تُن بوده است. احتمالاً منظور اسکای نیوز از موشک رستاخیز موشک خرمشهر 5 است که وجودش تایید شده اما هنوز تصاویرش رونمایی نشده است. اسکای نیوز میگوید استفاده از این موشکها از سوی ایران که به ادعای این شبکه به سمت بندر حیفا یا تاسیسات اتمی دیمونا پرتاب میشود، منجر به شکل گیری جنگ موجودیتی خواهد شد! پیشتر برخی منابع عربی از وقوع جنگ تازه در اواخر سپتامبر خبر داده بودند که اگر این ادعاها صحت داشته باشد، به منزله وقوع جنگ در اوایل مهرماه 1404 است. این گزارش را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.