مدیرعامل موفق ایرانول خداحافظی کرد

مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل موفق و محبوب کارگران و کارکنان شرکت نفت ایرانول که از سال ۹۳ تا۹۸ و ۱۴۰۲ تاکنون عضو هیات مدیره و مدیر عامل ایرانول بود با شکستن رکورد‌های تولید، فروش، صادرات، سهم بازار و سود و توجه به رفاه و معیشت کارگران پس از ۹ سال از ایرانول خداحافظی کرد.
به گزارش تابناک؛ مدیرعامل ایرانول در گفت و گویی ضمن تایید خبر تغییر خود و انتصاب آقای کامیار به عنوان سرپرست ، گفت: آقای کامیار  از مدیران با تجربه، با انگیزه و معاونین خوب  ایرانول بودند  و مطمئنا قوی‌تر از من عمل خواهند کرد و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و آرزو می‌کنم ایرانول به جایگاهی برسد که با افتخار بگویم ۹ سال خدمتگزاری کارکنان ایرانول را کرده ام.

وی ضمن تشکر از بزرگان خانواده به خصوص دکتر میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر سالاری مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی و دکترسعیدی مدیرعامل   شستا که همیشه باعث دلگرمی و پشتوانه محکمی برای ما در کار‌های اجرایی بودند و همچون پدری دلسوز و مهربان مواظب مدیران هستند، گفت: از حمایت‌های همیشگی مدیرعامل شستا و مهندس توکلی  سرپرست  تاپیکو تشکر می‌کنم و ممنون این بزرگواران هستم، 

وی ضمن تشکر از همه کارکنان، کارگران، روسا و مدیران زحمتکش و اعضای هیات مدیره و عاملین فروش که سال گذشته با عزمی جدی بی نظیرترین سال ایرانول را با شکستن رکورد تاریخی تولید ، فروش ، صادرات و سود ثبت کردند تا سال گذشته به عنوان واحد نمونه انتخاب شدیم و هفته گذشته تندیس زرین از رییس جمهور محترم و وزیر صمت دریافت کردیم گفت: ضمن خداحافظی و طلب حلالیت عذرخواهی می‌کنم نتوانستم آنگونه که شایسته بودند محبت‌های آن‌ها را جبران کنم و امیدوارم این حقیر را بخاطر کم کاری‌های احتمالیم ببخشند.

اسحاقی نقش رسانه‌ها را در موفقیت‌های ایرانول در دو دوره خود کم نظیر دانست و گفت: لازم می‌دانم از همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و توسعه ایرانول داشتند بخصوص همکاران عزیزم در جامعه بزرگ رسانه تشکر کنم که مرا کمک کردند تا ایرانول را به جایگاه واقعی خودش برسانیم.

وی در پایان ضمن تشکر از همه مدیران و کارکنان شستا، تاپیکو، ایرانول، عاملین فروش و اتو سرویس کاران از همه دلسوزان خانواده بزرگ ایرانول خواست تا آقای مدیر عامل جدید ایرانول را در ادامه راه یاری کنند گفتنی است ایرانول در پنج ماهه اول امسال ۶۱ درصدی درامد و حدود ۵۰ رشد  سود داد

نفت ایرانول مهندس عیسی اسحاقی شرکت نفت ایران صادرات
