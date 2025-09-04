En
المپیاکوس، طارمی را با پرچم ایران جهانی کرد!

نام ستاره ایرانی المپیاکوس در جمع ۱۰ ملی‌پوش این باشگاه یونانی دیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۳۹
| |
483 بازدید

المپیاکوس، طارمی را با پرچم ایران جهانی کرد!

به گزارش  تابناک به نقل از ورزش سه؛  المپیاکوس یونان که اخیرا مهدی طارمی را به‌عنوان یکی از خرید‌های مهم در نقل و انتقال تابستانی معرفی کرد، اکنون با توجه به شروع فیفادی از خبر از دعوت ۱۰ بازیکنش به تیم‌های ملی داد که نام ستاره ایرانی جدیدش هم در این جمع به چشم می‌خورد.

این باشگاه در دو پوستر مجزا اسامی بازیکنانی که به تیم ملی دعوت شده‌اند را اعلام کرد که در کنار هفت بازیکن از تیم ملی یونان، یک بازیکن مراکشی و یک بازیکن نیجریه‌ای، مهدی طارمی هم حضور دارد.

باشگاه المپیاکوس یونان در پوستر منتشر شده تصویری از مهدی طارمی را در کنار پرچم ایران قرار داده و برای او در فیفادی آرزوی موفقیت کرده است.

طارمی در شرایطی در جریان تورنمنت کافا به المپیاکوس یونان پیوست و یک رفت و برگشت از تاجیکستان به آتن داشت که در دو دیدار اخیر برای ایران به‌عنوان یار جانشین مقابل افغانستان و هند به میدان رفت و در دومین دیدار یک گل به ثمر رساند و روی یک گل دیگر تاثیرگذاری داشت.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز هم در سومین مسابقه مرحله گروهی تورنمنت کافا به مصاف تاجیکستان خواهد رفت که طارمی احتمالا این بار در ترکیب اولیه قرار بگیرد.

