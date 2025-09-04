واکنش تند روزنامه کیهان به اظهارات مهدی کروبی

کیهان در واکنش به اظهارات مهدی کروبی نوشت: با وجود خیانت‌های آشکار غرب، برخی همچنان چشم بر واقعیت‌ها بسته‌اند و نسخه مذاکره مستقیم می‌پیچند

به گزارش تابناک کیهان در گزارشی به اظهارات اخیر مهدی کروبی واکنش نشان داد و نوشت: «کروبی در دیدار جمعی از اعضای سازمان منحل‌شده مجاهدین انقلاب گفته بود: برای حفظ تمامیت ارضی، منافع ملی و برداشتن فشار تحریم از گرده مردم، مذاکره مستقیم ضروری است. کروبی در این نشست تأکید کرده بود: قبول اشتباه و شجاعت اعتراف به آن، شرط اول اصلاح امور از سیاست‌های غلط داخلی و خارجی است. مردم انقلاب نکردند که در زمستان گاز و در تابستان آب و برق نداشته باشند.»

کیهان با انتقاد از این سخنان نوشت: میز مذاکره، از سوی آمریکا بمباران شد و نزدیک بود رئیس‌جمهور و سران دیگر قوا در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل به شهادت برسند. سوءنیت ترامپ از این واضح‌تر؟

این روزنامه همچنین به سوابق شکست‌خورده مذاکرات با آمریکا اشاره کرد و نوشت: در حالی که برخی رسانه‌ها از نهایی شدن توافق و ورود میلیارد‌ها دلار سرمایه خبر می‌دادند، هم‌زمان صد‌ها تحریم جدید علیه ایران اعمال شد و بمب و موشک نیز روانه کشور گردید.

کیهان با یادآوری مواضع امام خمینی (ره) مبنی بر «شیطان بزرگ» بودن آمریکا، افزود: با وجود خیانت‌های آشکار غرب، برخی همچنان چشم بر واقعیت‌ها بسته‌اند و نسخه مذاکره مستقیم می‌پیچند.

این روزنامه در ادامه به مقایسه عملکرد دولت ابراهیم رئیسی با دولت‌های پیشین پرداخت و نوشت: دولت سیزدهم توانست ضمن احیای صادرات نفت، رشد اقتصادی پنج درصدی و بازگشت هزاران کارخانه به چرخه تولید، در برابر فشار‌های آمریکا ایستادگی کند، در حالی که اعتماد به مذاکره در دولت روحانی، نتیجه‌ای جز تعطیلی برنامه هسته‌ای و تهدید مکانیسم ماشه به همراه نداشت.