سخن جالب ترامپ در خصوص حمله مجدد به ایران!

به گزارش تابناک؛ آیت الله سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل در صفحه شخصی خود نوشت:

بعد از جنگ۱۲روزه گزارش‌های متعددی از عمق و وسعت تخریب انتقام ایران منتشر شده است شاید بهترین آن، این است که اخیراً نتانیاهو به ترامپ گفته تاسیسات هسته‌ای ایران ضربه اساسی ندیده و احتیاج به حمله دیگر است ترامپ سخن جالبی گفته است وی اظهار داشته حتی تصور نمی‌توانم بکنم که دوباره به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کنم! امیدوارم هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نیفتد.

این هم تاثیر فوق العاده انتقام ایران را نشان می‌دهد و هم این که دولت آمریکا مسیر دیپلماسی را انتخاب کرده است الحق که نیرو‌های مسلح ما فرصت استثنایی برای دستگاه دیپلماسی درست کردند امید است که از آن به نحو شایسته استفاده کنند.