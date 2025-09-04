به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ کنسرت همایون شجریان که قرار بود در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود، به طور ناگهانی لغو شد؛ خبری که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. لغو این رویداد موسیقایی، که بسیاری از دوستداران موسیقی سنتی برای آن لحظه‌شماری می‌کردند، موجی از واکنش‌های جدی و طنزآمیز کاربران را به همراه داشت. در حالی که هنوز دلایل دقیق لغو کنسرت به طور رسمی اعلام نشده بود، برخی کاربران فضای مجازی با زبانی کنایه‌آمیز به زندگی شخصی شجریان نیز اشاره کردند.

به‌ویژه نام سحر دولتشاهی، بازیگر و همسر سابق همایون شجریان، در میان واکنش‌ها دیده می‌شد. برخی به شوخی پیشنهاد کرده بودند که دولتشاهی برای "انتقام" به این کنسرت برود، هرچند چنین اظهارنظر‌هایی آشکارا در چارچوب طنز و شوخی بیان شده بود. از سوی دیگر، گروهی دیگر با اشاره به قطعه ماندگار «مرغ سحر» که تقریباً در تمامی اجرا‌های شجریان خوانده می‌شود، با بازی‌های زبانی، سرنوشت این قطعه و زندگی شخصی خواننده را به هم گره زدند.

این واکنش‌ها بار دیگر نشان داد که مخاطبان ایرانی، حتی در مواجهه با موضوعی جدی مانند لغو یک کنسرت مهم، از طنز و خلاقیت برای بیان دیدگاه‌هایشان بهره می‌گیرند. با این حال، انتظار عمومی همچنان متوجه توضیحات رسمی درباره دلایل لغو این کنسرت بزرگ است.