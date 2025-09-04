یکی از ستاره‌های تیم ملی والیبال در آستانه رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی فیلیپین، با مصدومیتی مواجه شد تا چالشی جدید برای پیاتزا ایجاد شود.

تیم ملی والیبال ایران در شرایطی خود را آماده رقابت در مسابقات قهرمانی جهان می‌کند که عملکرد تیم در بازی دوستانه با قطر، موجب نارضایتی پیاتزا از شاگردانش شد و مصدومیت امین اسماعیل‌نژاد هم پازل بدشانسی او را تکمیل کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران در حالی روز‌های پایانی آماده‌سازی خود برای حضور در بیست‌ویکمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان را پشت سر می‌گذارد که خبر مصدومیت امین اسماعیل‌نژاد، ستاره کلیدی تیم، شوک بزرگی به اردوی ملی‌پوشان وارد کرد. رسانه‌های لهستانی نیز بلافاصله به این موضوع واکنش نشان داده و غیبت او را «یک شکست بزرگ برای والیبال ایران» توصیف کردند.

ضربه جدی به ترکیب تیم ملی

اسماعیل‌نژاد که فصل گذشته در پلاس‌لیگا لهستان درخشید و چندین بار عنوان MVP را از آن خود کرد، در جریان دیدار دوستانه ایران و قطر از ناحیه مچ پا آسیب دید و رسماً حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را از دست داد. این غیبت برای روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی ضربه‌ای جدی است؛ چرا که امین یکی از اصلی‌ترین بازیکنان و ستون حمله ایران محسوب می‌شد.

جایگزینی با بردیا

بردیا سعادت با سرعت جایگزین او شد و به اردوی تیم ملی در دوحه پیوست. هرچند این تغییر می‌تواند بخشی از نگرانی‌های کادر فنی را برطرف کند، اما جایگزینی کامل نقش اسماعیل‌نژاد در ترکیب کار آسانی نخواهد بود.

خشم پیاتزا از نمایش شاگردانش

مصدومیت تنها دغدغه کادر فنی نیست. عملکرد تیم ملی در دیدار دوستانه مقابل قطر نیز چندان امیدوارکننده نبود. به حدی که پیاتزا پس از پایان مسابقه حتی به بازیکنان اجازه سرد کردن نداد و آنها را به رختکن فراخواند تا در جلسه‌ای فوری، تند و تیز نکات فنی و ضعف‌های تیم را یادآور شود. این واکنش نشان می‌دهد سرمربی ایتالیایی از کیفیت و تمرکز شاگردانش رضایت ندارد و مسیر آماده‌سازی تیم همچنان پرچالش است.

لیگ ملت‌ها و نشانه‌های هشدار

ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ علی‌رغم نمایش‌های نسبتاً قابل قبول، در نهایت با قرار گرفتن در رتبه هشتم جدول از صعود بازماند. همین ناکامی نشانه‌ای از بی‌ثباتی تیم بود که حالا با غیبت اسماعیل‌نژاد و انتقاد‌های پیاتزا از عملکرد بازیکنان، نگرانی‌ها را درباره قهرمانی جهان بیشتر کرده است.

گروه ساده و انتظارات جدید

با این حال، قرعه ایران در فیلیپین نسبتاً آسان به نظر می‌رسد. ملی‌پوشان در گروه A با مصر، تونس و فیلیپین میزبان همگروه هستند؛ تیم‌هایی که فاصله کیفی محسوسی با والیبال ایران دارند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ایران با سه برد متوالی به مرحله بعد صعود کند و حتی با صدرنشینی، در یک هشتم نهایی هم مسیر ساده‌تری داشته باشد. بنابراین حضور در جمع چهار تیم جهان، می‌تواند انتظار جدیدی از تیم تحت هدایت پیاتزا باشد که با هشتم شدن در مرحله گروهی لیگ ملت‌ها، به اعتمادبه‌نفس ویژه‌ای دست پیدا کرده‌اند.

بیست‌ویکمین دوره قهرمانی جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی رقابت خواهند کرد.

برنامه دیدار‌های ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است؛ (ساعت بازی‌ها به وقت تهران است):

۲۳ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران - مصر

۲۵ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران - تونس

۲۷ شهریور، ساعت ۱۳: ایران - فیلیپین

جمع‌بندی؛ فرصت یا تهدید؟

تیم ملی والیبال ایران با وجود قرعه آسان، همچنان با تهدید‌های جدی وارد مسابقات می‌شود؛ غیبت ستاره‌ای، چون اسماعیل‌نژاد، نارضایتی سرمربی از روند آماده‌سازی و تجربه ناکامی در لیگ ملت‌ها، هشدار‌هایی جدی پیش از شروع مسابقات هستند. با این حال، اگر بازیکنان باتجربه و جوانان تازه‌وارد بتوانند ترکیبی متعادل بسازند، ایران شانس آن را دارد که برخلاف حواشی اخیر، در قهرمانی جهان درخشش تازه‌ای رقم بزند.