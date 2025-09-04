ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است

یک نماینده مجلس در واکنش به لغو کنسرت همایون شجریان گفت: وقتی وزارت ارشاد مجوز صادر می‌کند اما توان دفاع از آن را ندارد، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی و خدشه‌دار شدن شأن هنرمندان در پی نخواهد داشت.

فرهاد شهرکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از روند لغو کنسرت‌ها تأکید کرد: لغو یا تعلیق کنسرت همایون شجریان بیش از آنکه صرفاً بازتاب ناتوانی وزارت ارشاد باشد، نتیجه هم‌پوشانی ملاحظات امنیتی، اجتماعی و حقوقی است. در نظام اداری کشور، برگزاری کنسرت‌ها محصول تصمیم چند دستگاه هم‌عرض است و وزارت ارشاد به‌تنهایی اختیار مطلق ندارد.

لغو کنسرتها شان هنرمندان را خدشه‌دار می‌کند

وی ادامه داد: با این حال، وقتی وزارت ارشاد مجوزی صادر می‌کند اما در عمل نمی‌تواند از آن دفاع کند، هم اقتدار خودش زیر سؤال می‌رود و هم شأن هنرمندان خدشه‌دار می‌شود. این وضعیت به صورت مستقیم اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه فرهنگی را نسبت به ثبات تصمیمات بدبین می‌سازد.

شهرکی هشدار داد: تکرار چنین رویه‌هایی، بی‌ثباتی را در حوزه فرهنگ نهادینه می‌کند. مردم می‌بینند یک روز مجوز صادر می‌شود و روز دیگر لغو؛ طبیعی است که این تناقض به بی‌اعتمادی عمیق نسبت به کارآمدی نهادهای فرهنگی منجر شود.

این نماینده مجلس در ادامه راهکارهایی برای اصلاح این روند ارائه داد: وزارت ارشاد باید در کنار دیگر نهادهای مرتبط، مقررات شفاف، الزام‌آور و غیرقابل تفسیر سلیقه‌ای تدوین کند. همچنین ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی ضروری است تا از چنین تناقض‌هایی جلوگیری شود.

مکانیزم‌های جبرانی برای هنرمندان و برگزارکنندگان پیش‌بینی شود

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است مکانیزم‌های جبرانی برای هنرمندان و برگزارکنندگان پیش‌بینی شود. وقتی یک کنسرت ناگهانی لغو می‌شود، تنها هنرمندان نیستند که متضرر می‌شوند، بلکه برگزارکنندگان و حتی مخاطبان نیز آسیب می‌بینند. وزارت ارشاد باید ثابت کند که قادر به مدیریت این حوزه است، نه اینکه صرفاً تماشاگر تصمیم دیگران باشد.