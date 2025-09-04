En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
شهرکی در گفتگو با تابناک:

ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است

یک نماینده مجلس در واکنش به لغو کنسرت همایون شجریان گفت: وقتی وزارت ارشاد مجوز صادر می‌کند اما توان دفاع از آن را ندارد، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی و خدشه‌دار شدن شأن هنرمندان در پی نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۰۵
| |
2 بازدید

ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است

فرهاد شهرکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از روند لغو کنسرت‌ها تأکید کرد: لغو یا تعلیق کنسرت همایون شجریان بیش از آنکه صرفاً بازتاب ناتوانی وزارت ارشاد باشد، نتیجه هم‌پوشانی ملاحظات امنیتی، اجتماعی و حقوقی است. در نظام اداری کشور، برگزاری کنسرت‌ها محصول تصمیم چند دستگاه هم‌عرض است و وزارت ارشاد به‌تنهایی اختیار مطلق ندارد.

لغو کنسرتها شان هنرمندان را خدشه‌دار می‌کند 

وی ادامه داد: با این حال، وقتی وزارت ارشاد مجوزی صادر می‌کند اما در عمل نمی‌تواند از آن دفاع کند، هم اقتدار خودش زیر سؤال می‌رود و هم شأن هنرمندان خدشه‌دار می‌شود. این وضعیت به صورت مستقیم اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه فرهنگی را نسبت به ثبات تصمیمات بدبین می‌سازد.

شهرکی هشدار داد: تکرار چنین رویه‌هایی، بی‌ثباتی را در حوزه فرهنگ نهادینه می‌کند. مردم می‌بینند یک روز مجوز صادر می‌شود و روز دیگر لغو؛ طبیعی است که این تناقض به بی‌اعتمادی عمیق نسبت به کارآمدی نهادهای فرهنگی منجر شود.

این نماینده مجلس در ادامه راهکارهایی برای اصلاح این روند ارائه داد: وزارت ارشاد باید در کنار دیگر نهادهای مرتبط، مقررات شفاف، الزام‌آور و غیرقابل تفسیر سلیقه‌ای تدوین کند. همچنین ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی ضروری است تا از چنین تناقض‌هایی جلوگیری شود.

مکانیزم‌های جبرانی برای هنرمندان و برگزارکنندگان پیش‌بینی شود

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است مکانیزم‌های جبرانی برای هنرمندان و برگزارکنندگان پیش‌بینی شود. وقتی یک کنسرت ناگهانی لغو می‌شود، تنها هنرمندان نیستند که متضرر می‌شوند، بلکه برگزارکنندگان و حتی مخاطبان نیز آسیب می‌بینند. وزارت ارشاد باید ثابت کند که قادر به مدیریت این حوزه است، نه اینکه صرفاً تماشاگر تصمیم دیگران باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
همایون شجریان کنسرت لغو کنسرت لغو کنسرت ها وزارت ارشاد ناتوانی
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موضع قطعی دولت درباره کنسرت همایون شجریان
وقتی یک برنامه هنری سیاسی می‌شود!
زاکانی دخالت در لغو کنسرت شجریان را رد کرد
پشت پرده لغو کنسرت شجریان
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
هدیه خاص المپیاکوس به طارمی در روز معارفه
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۵۹ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۴ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۷۸ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۵ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۳ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z5F
tabnak.ir/005Z5F