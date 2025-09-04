ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است

فرهاد شهرکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از روند لغو کنسرتها تأکید کرد: لغو یا تعلیق کنسرت همایون شجریان بیش از آنکه صرفاً بازتاب ناتوانی وزارت ارشاد باشد، نتیجه همپوشانی ملاحظات امنیتی، اجتماعی و حقوقی است. در نظام اداری کشور، برگزاری کنسرتها محصول تصمیم چند دستگاه همعرض است و وزارت ارشاد بهتنهایی اختیار مطلق ندارد.
لغو کنسرتها شان هنرمندان را خدشهدار میکند
وی ادامه داد: با این حال، وقتی وزارت ارشاد مجوزی صادر میکند اما در عمل نمیتواند از آن دفاع کند، هم اقتدار خودش زیر سؤال میرود و هم شأن هنرمندان خدشهدار میشود. این وضعیت به صورت مستقیم اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه فرهنگی را نسبت به ثبات تصمیمات بدبین میسازد.
شهرکی هشدار داد: تکرار چنین رویههایی، بیثباتی را در حوزه فرهنگ نهادینه میکند. مردم میبینند یک روز مجوز صادر میشود و روز دیگر لغو؛ طبیعی است که این تناقض به بیاعتمادی عمیق نسبت به کارآمدی نهادهای فرهنگی منجر شود.
این نماینده مجلس در ادامه راهکارهایی برای اصلاح این روند ارائه داد: وزارت ارشاد باید در کنار دیگر نهادهای مرتبط، مقررات شفاف، الزامآور و غیرقابل تفسیر سلیقهای تدوین کند. همچنین ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و امنیتی ضروری است تا از چنین تناقضهایی جلوگیری شود.
مکانیزمهای جبرانی برای هنرمندان و برگزارکنندگان پیشبینی شود
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است مکانیزمهای جبرانی برای هنرمندان و برگزارکنندگان پیشبینی شود. وقتی یک کنسرت ناگهانی لغو میشود، تنها هنرمندان نیستند که متضرر میشوند، بلکه برگزارکنندگان و حتی مخاطبان نیز آسیب میبینند. وزارت ارشاد باید ثابت کند که قادر به مدیریت این حوزه است، نه اینکه صرفاً تماشاگر تصمیم دیگران باشد.
