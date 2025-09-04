En
آیا انگور «اَبَر غذا» است؟

نتایج یک مطالعه‌ جدید استدلال می‌کند که «انگور» شایستگی آن را دارد که در کنار مشهورترین «ابر غذاها» قرار گیرد.
آیا انگور «اَبَر غذا» است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که انگور این شایستگی را دارد که در کنار مشهورترین «ابرغذاها» قرار گیرد. اصطلاح «ابرغذا» شاید تعریف علمی دقیقی نداشته باشد، اما به طور معمول به غذا‌هایی اطلاق می‌شود که سرشار از ترکیبات طبیعی گیاهی مفید برای سلامتی هستند و اغلب بخشی از رژیم‌های غذایی سالم مانند رژیم مدیترانه‌ای به شمار می‌روند. انگور با میوه‌هایی مانند انواع توت‌ها که به عنوان ابرغذا شناخته می‌شوند، اغلب نادیده گرفته می‌شود.

بررسی‌ها بیانگر این است که انگور بیش از ۱۶۰۰ ترکیب مفید برای بدن دارد و این ترکیبات شامل آنتی‌اکسیدان‌های قوی و سایر مواد طبیعی گیاهی مانند فلاونوئید‌ها و رزوراترول می‌شوند. این پلی‌فنول‌ها هستند که در کنار هم، باعث ایجاد اثرات مثبت انگور بر سلامتی از طریق مبارزه با آسیب‌های سلولی و تأثیرگذاری بر فرآیند‌های حیاتی بدن می‌شوند. نکته مهم این است که این فواید، ناشی از یک ترکیب خاص نیست، بلکه حاصل ترکیب منحصر‌به‌فرد تمام مواد مغذی موجود در خود دانه انگور است.

بیش از ۶۰ پژوهش علمی معتبر، فواید انگور برای سلامتی را تأیید کرده‌اند. نقش انگور در سلامت قلب و عروق به خوبی شناخته شده است؛ به طور مثال، شل‌شدن رگ‌های خونی، بهبود جریان خون و تنظیم سطح کلسترول از فواید انگور به حساب می‌آید. همچنین، نتایج تحقیقات بالینی نشان داده‌اند که انگور می‌تواند به عملکرد بهتر و حفظ توانایی‌های شناختی، محافظت در برابر اشعه مضر UV و آسیب‌های سلولی، بهبود تعادل باکتری‌های مفید روده و تأثیر مثبت بر شبکیه، مفید باشد.

حوزه جدیدی به نام «تغذیه ژنتیک» وجود دارد که به بررسی تأثیر غذا‌ها بر نحوه فعالیت ژن‌های بدن می‌پردازد. نتایج مطالعات نشان داده‌اند که مصرف انگور می‌تواند به طور مثبت بر این فعالیت‌های ژنتیکی تأثیر بگذارد و همین موضوع، دلیل اصلی بسیاری از فواید سلامتی آن تلقی می‌شود.

برچسب ها
انگور مواد غذایی آنتی اکسیدان
