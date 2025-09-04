En
رد پیشنهاد نجومی توسط لواندوفسکی

ستاره بارسلونا پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی عربستانی‌ها را در تابستان سال جاری برای انتقال به لیگ این کشور رد کرد و ترجیح داد که به حضورش در آبی اناری‌ها ادامه دهد.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۸۶
افشای پیشنهاد نجومی عربستانی‌ها به لواندوفسکی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روزنامه اسپورت اسپانیا دست به افشاگری بزرگی درباره روبرت لواندوفسکی زد.

این روزنامه اسپانیایی مدعی شد که عربستانی‌ها پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورو به اضافه تشویق‌های مالی دیگر در صورت درخشش به روبرت لواندوفسکی ارائه دادند، اما این مهاجم ۳۷ ساله تصمیم گرفت که در چنین سن و سالی با این پیشنهاد وسوسه انگیز مخالفت کند و به حضورش در بارسلونا ادامه دهد.

لواندوفسکی ۳ فصل است که برای بارسلونا بازی می‌کند و توانسته دو قهرمانی در لالیگا را به دست آورد، اما در کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ناکام بوده است و به نظر می‌رسد که برای رسیدن به این هدف در بارسلونا ماندنی شده است.

روزنامه اسپورت در ادامه گزارش خود نوشت: لواندوفسکی پیشنهاد نجومی عربستانی‌ها را رد کرده و به نماینده‌اش گفته است که مذاکرات را به تعویق بیندازد، زیرا تمایل دارد این فصل در بارسلونا بماند.

به گزارش روزنامه «اسپورت»، لواندوفسکی ممکن است پس از آنکه یک منبع از صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی تمایل خود برای جذب این مهاجم باتجربه را تأیید کند، دوباره پیشنهاد سعودی را بررسی کند.

در پایان این گزارش آمده است که لواندوفسکی به باشگاه‌های بزرگ لیگ عربستان پیشنهاد شده بود به طوری که الهلال و النصر از جذب او استقبال کردند و لواندوفسکی در صدر اهداف قرار داشت در حالی که داروین نونیز به عنوان گزینه جایگزین در نظر گرفته شده بود. باتوجه به اینکه این مهاجم لهستانی تصمیم به ماندن گرفت النصر و الهلال سراغ گزینه‌های دیگری رفتند.

الهلال با داروین نونیز از لیورپول و النصر با ژوائو فلیکس از چلسی قرارداد بستند.

