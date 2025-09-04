En
عرضه بنزین سوپر با قیمت تمام شده؛ به‌زودی

شمارش معکوس عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت آغاز شد و آنطور که وزیر نفت گفته، به‌زودی این بنزین با قیمت تمام‌شده و بدون تأثیر بر سهمیه‌ها و نرخ بنزین یارانه‌ای در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؛ اقدامی که به گفته او، خدمتی جدید برای خودروهای نیازمند سوخت با اکتان بالا محسوب می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش مصرف داخلی و تمرکز پالایشگاه‌ها بر تولید بنزین یورو، توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌های کشور به حداقل رسیده و در بسیاری از مناطق کمیاب شده بود. اکنون با صدور مجوز واردات برای بخش خصوصی، وزارت نفت اعلام کرده که به‌زودی عرضه این سوخت در جایگاه‌ها از سر گرفته می‌شود؛ بنزینی که قرار است با قیمت تمام‌شده و بدون تأثیر بر سهمیه‌های یارانه‌ای در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

در حال حاضر، فرآیند صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای بخش خصوصی به پایان راه رسید و پنج مجوز قطعی در این حوزه صادر شده است و آنطور که وزیر نفت در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده، قرار است به زودی شاهد عرضه این بنزین در جایگاه‌های سوخت باشیم.

به گفته وی، در بحث قیمت‌گذاری بنزین سوپر، عرضه‌کنندگان بخش خصوصی دخیل هستند؛ مردم در صورت تمایل می‌توانند با توجه به قیمت تمام‌شده از این خدمت استفاده کنند و اگر تمایلی ندارند می‌توانند از همان سهمیه‌هایی که تا الان برقرار بوده و کماکان نیز ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.

وزیر نفت در روز‌های گذشته نیز در این رابطه اعلام کرده بود که بنزین ویژه وارداتی هیچ تاثیری بر سهمیه‌ها و قیمت آن ندارد و بر اساس ظرفیت‌های قانونی و مصوبه هیئت وزیران مقرر شده بخش خصوصی بدون دخالت دولت واردات بنزین را که از آن به عنوان بنزین ویژه یاد می‌شود، انجام دهد. قیمت بنزین ویژه وارداتی متناسب با هزینه تمام شده و در قالب یک خدمت جدید توسط بخش خصوصی به هموطنانی که مایل به استفاده از این نوع بنزین هستند، ارائه می‌شود.

وی تاکید دارد که بنزین ویژه و قیمت آن هیچ تاثیری در سهمیه‌هایی که پیش از این استفاده می‌شد یعنی ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی یا کارت سوخت جایگاه‌ها ندارد و هموطنان می‌توانند کماکان از این سهمیه‌ها استفاده کنند.

پیش‌تر نیز اعلام شده بود که طبق شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت، عرضه بنزین سوپر به صورت انحصاری از طریق بورس انرژی انجام می‌شود.

در این چارچوب، قیمت‌گذاری براساس مکانیزم رقابتی و با توجه به نرخ جهانی خرید، هزینه حمل‌ونقل، عوارض ورودی و سود متعارف واردکننده مشخص خواهد شد و وزارت نفت در تعیین قیمت دخالتی نخواهد داشت.

بورس انرژی هم اعلام کرده که این شیوه عرضه باعث حذف رانت و دسترسی‌های انحصاری می‌شود و همه فعالان اقتصادی واجد شرایط می‌توانند در این بازار مشارکت داشته باشند. همچنین، با استفاده از سازوکار بورس، قیمت نهایی براساس تعادل عرضه و تقاضا کشف خواهد شد که به شفافیت بیشتر بازار کمک می‌کند.

گفتنی است؛ هدف اصلی اجرای این طرح تأمین نیاز خودرو‌هایی است که به بنزین با اکتان بالا نیاز دارند. این طرح با هدف مدیریت بهتر بازار و بدون تغییر در سهمیه یا نرخ بنزین یارانه‌ای اجرا می‌شود.

از شوق همچین خدمتی ادم نمیدونه جطوری باید از دولت مردان خردمند و آگاه تشکر کند..فقط جسارتا حقوق ها از کی بر این مبنی پرداخت میشود؟
