رسانه دولتی پیونگ‌یانگ گزارش داد که کیم جونگ اون روابط با روسیه را «مثبت» ارزیابی می‌کند و به حمایت از روسیه در حفاظت از منافع امنیتی‌اش «به‌عنوان وظیفه برادرانه» ادامه خواهد داد.

کره‌شمالی: همکاری و ارتقای روابط، محور رایزنی کیم - پوتین بود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خبرگزاری مرکزی کره موسوم به «کی‌سی‌ان‌ای» گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی، پس از انعقاد پیمان مشارکت استراتژیک، توسعه روابط بین کره‌شمالی و روسیه را در همه زمینه‌ها «مثبت» ارزیابی کرده است.

در این گزارش آمده است که کیم از دیدار مجدد با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، ابراز خرسندی کرده و افزوده است که پوتین روابط بین دو کشور را «دوستانه، متحد و مبتنی بر اعتماد متقابل ویژه» خوانده است.

در این گزارش آمده است که کیم و پوتین در جریان دیدار خودشان در پکن، به تفصیل درباره برنامه‌های همکاری دوجانبه گفت‌و‌گو کرده و بر اراده خود برای توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند.

خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد: «رفیق کیم جونگ اون و رئیس‌جمهور پوتین نظرات صریحی در مورد مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای رد و بدل کردند. همچنین ۲ طرف به تفصیل در مورد برنامه‌های بلندمدت برای همکاری بحث و گفت‌و‌گو کردند و بر اراده راسخ خود برای ارتقای روابط دوجانبه به سطح بالا تأکید کردند.»

در ژوئن ۲۰۲۴، روسیه و کره‌شمالی پیمانی در مورد مشارکت استراتژیک جامع برای تقویت تبادلات و همکاری در زمینه‌های مختلف، از جمله ورزش، فرهنگ و گردشگری، امضا کردند.

رسانه دولتی کره‌شمالی همچنین به نقل از کیم جونگ اون گزارش داد که کره‌شمالی به حمایت از روسیه در حفاظت از منافع امنیتی‌اش ادامه خواهد داد و آن را یک «وظیفه برادرانه» می‌داند.

بر اساس این گزارش، کیم در دیدار با ولادیمیر پوتین که برای شرکت در رژه‌ای به مناسبت هشتادمین سالروز پیروزی در جنگ جهانی دوم در پکن به سر می‌برد، گفت که کره‌شمالی به حمایت از تلاش‌های دولت، نیرو‌های مسلح و مردم روسیه برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع امنیتی این کشور ادامه خواهد داد و همواره به اجرای پیمان کره‌شمالی و روسیه متعهد خواهد ماند.

در این گزارش همچنین آمده است که پوتین در جریان دیدارشان، از «شجاعت و قهرمانی بی‌نظیر سربازان کره‌شمالی» در عملیات آزادسازی منطقه کورسک روسیه بسیار تمجید و تأکید کرد که روسیه هرگز سهم آنها را فراموش نخواهد کرد.