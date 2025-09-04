En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کره‌شمالی: همکاری و ارتقای روابط، محور رایزنی کیم - پوتین بود

رسانه دولتی پیونگ‌یانگ گزارش داد که کیم جونگ اون روابط با روسیه را «مثبت» ارزیابی می‌کند و به حمایت از روسیه در حفاظت از منافع امنیتی‌اش «به‌عنوان وظیفه برادرانه» ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۷۹
| |
214 بازدید
کره‌شمالی: همکاری و ارتقای روابط، محور رایزنی کیم - پوتین بود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خبرگزاری مرکزی کره موسوم به «کی‌سی‌ان‌ای» گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی، پس از انعقاد پیمان مشارکت استراتژیک، توسعه روابط بین کره‌شمالی و روسیه را در همه زمینه‌ها «مثبت» ارزیابی کرده است.

در این گزارش آمده است که کیم از دیدار مجدد با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، ابراز خرسندی کرده و افزوده است که پوتین روابط بین دو کشور را «دوستانه، متحد و مبتنی بر اعتماد متقابل ویژه» خوانده است.

در این گزارش آمده است که کیم و پوتین در جریان دیدار خودشان در پکن، به تفصیل درباره برنامه‌های همکاری دوجانبه گفت‌و‌گو کرده و بر اراده خود برای توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند.

خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد: «رفیق کیم جونگ اون و رئیس‌جمهور پوتین نظرات صریحی در مورد مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای رد و بدل کردند. همچنین ۲ طرف به تفصیل در مورد برنامه‌های بلندمدت برای همکاری بحث و گفت‌و‌گو کردند و بر اراده راسخ خود برای ارتقای روابط دوجانبه به سطح بالا تأکید کردند.»

در ژوئن ۲۰۲۴، روسیه و کره‌شمالی پیمانی در مورد مشارکت استراتژیک جامع برای تقویت تبادلات و همکاری در زمینه‌های مختلف، از جمله ورزش، فرهنگ و گردشگری، امضا کردند.

رسانه دولتی کره‌شمالی همچنین به نقل از کیم جونگ اون گزارش داد که کره‌شمالی به حمایت از روسیه در حفاظت از منافع امنیتی‌اش ادامه خواهد داد و آن را یک «وظیفه برادرانه» می‌داند.

بر اساس این گزارش، کیم در دیدار با ولادیمیر پوتین که برای شرکت در رژه‌ای به مناسبت هشتادمین سالروز پیروزی در جنگ جهانی دوم در پکن به سر می‌برد، گفت که کره‌شمالی به حمایت از تلاش‌های دولت، نیرو‌های مسلح و مردم روسیه برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع امنیتی این کشور ادامه خواهد داد و همواره به اجرای پیمان کره‌شمالی و روسیه متعهد خواهد ماند.

در این گزارش همچنین آمده است که پوتین در جریان دیدارشان، از «شجاعت و قهرمانی بی‌نظیر سربازان کره‌شمالی» در عملیات آزادسازی منطقه کورسک روسیه بسیار تمجید و تأکید کرد که روسیه هرگز سهم آنها را فراموش نخواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کره شمالی پوتین رهبر کره شمالی
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حرکت جنجالی تیم امنیتی رهبر کره شمالی در چین!
کیم و پوتین در کنار شی؛ تصویری از تغییر ژئوپولتیک جهانی
پاسخ کرملین به ادعاهای ترامپ!
تیم حفاظت رهبر کره‌شمالی تمام آثار او را پاک کردند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ شهریور + جدول
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۴۷ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۳ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۳ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۳ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۴ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۵۹ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005Z4p
tabnak.ir/005Z4p