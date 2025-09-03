به گزارش تابناک، روزنامه کیهان در انتقاد از سخنان وزیر نیرو نوشت، سخنان عباس علیآبادی؛ وزیر نیرو و ربط دادن حادثه تروریستی در شبکه انتقال گاز بهمن ۱۴۰۲ به قطع برق در دولت چهاردهم که از آبان ماه سال گذشته آغاز شد و صحبت از خالی بودن ذخایر نیروگاهها در تابستان ۱۴۰۳، فرافکنی و خلافگویی است؛ چرا که ذخایر گازوئیل نیروگاهها، تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر بوده، اما از شهریورماه تا آبانماه ۱۴۰۳، نسبت به ذخیره نیروگاهی اقدام نشده است.
آمارها سخن میگویند
وقتی از آبان سال گذشته، قطع برق آغاز شد ابتدا از سوی دولت اعلام شد که برای رعایت حال مردم و کاهش آلودگی هوا، مازوتسوزی متوقف شده، اما دیری نپایید که معلوم شد به دلیل عدم تامین سوخت نیروگاهی، قطع برق رخ داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی علت تصمیم دولت برای قطعی برق را کاهش ذخایر گازوئیل و نفتکوره نیروگاهها و افزایش ناترازی گاز اعلام کرده است. سپس دولت چهاردهم و مدعیان اصلاحات این ادعا را مطرح کردند که دولت شهید رئیسی، مخازن ذخیره سوخت را خالی تحویل داده است، اما بزودی مشخص شد که مخازن تا شهریورماه که دولت تغییر کرد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر پر بوده، اما در فاصله زمانی شهریور تا آبان که دولت چهاردهم سر کار بوده، ذخیرهسازی گازوئیل افت کرده است.
به گواه آمار از زمانی که دولت چهاردهم بر مسند نشست؛ سرعت رشد ذخایر نیروگاهی منفی شده بود؛ به طوری که متوسط روزانه پر شدن و تخلیه مخازن گازوئیل نیروگاهها در شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۳ به ترتیب منفی پنج، منفی پنج و ۹ دهم و منفی ۲۱ میلیون لیتر در روز بود.
این وضعیت سبب شده که تا هفته اول آبانماه، میزان ذخیره گازوئیل نیروگاهها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افت کند. به طوری که در هفته اول آبان سال ۱۴۰۲، این عدد برابر با ۷۷ درصد بود، اما در زمان مشابه ۱۴۰۳ به ۴۱ و دو دهم درصد کاهش یافت. همچنین طبق آمار، بیش از ۸۰ درصد از ذخایر گازوئیل این نیروگاهها در آبان ۱۴۰۳ تمام شده بود که به کم کاری دولت چهاردهم مربوط است.
حسینعلی حاجیدلیگانی؛ عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس نیز در روز «۳۱ شهریور ۱۴۰۳» نسبت به خالیشدن ذخایر سوخت نیروگاهها هشدار داده و گفته بود که نسبت به عدم ذخیرهسازی مناسب سوخت مایع در بخش نیروگاهی به وزارت نفت هشدار دادیم و دو وزارتخانه نیرو و نفت موظف شدند تا در زمینه تأمین منابع ذخیره سوخت مایع برای نیروگاهها اقدام عاجل و جدی صورت دهند.
ذوقزدگی از یک ادعای خلاف
حالا دوباره آن خلاف گوییها از سوی وزیر نیرو در مجلس تکرار و با ذوقزدگی برخی مدعیان اصلاحات به تیتر یک روزنامه «هم میهن» تبدیل شده است. حال آنکه شبکه انتقال گاز آسیب دیده از عملیات تروریستی، به سرعت تعمیر شد و از بهمن ۱۴۰۲ تا پایان مرداد ۱۴۰۳، مخازن سوخت نیروگاه هم پُر شد.
ضمن اینکه برخی مقامات دولت گذشته، دلیل عدم وجود مشکل در تامین سوخت نیروگاهی و عدم قطع برق در دولت قبل را پیگیری مداوم وضعیت سوخت نیروگاهها از سوی وزیر نیروی دولت قبل و معاونان او و اهتمام ویژه به تامین برق میدانند؛ حال آنکه در این دولت علاوهبر قطع مداوم برق و آب مردم؛ هر روز فرافکنیها و خلافگوییهای مختلف به گوش میرسد!
روزنامه مدعی اصلاحطلبی هممیهن، نسبت به خلافگویی وزیر نیرو در چند روز اخیر، به یک حادثه در خط لوله گاز اشاره میکند، اما آن را سربسته نگه میدارد و به سرعت و از ذوق پیدا کردن بهانهای برای مچ گیری، به دولت رئیسی تاخته و آن را به خیانت متهم کرده است؛ حال آنکه مرور اخبار و گزارشهای متعدد درباره سوخت نیروگاهها که سال گذشته منتشر شد همه چیز را عیان کرده است.
ذخیره ۱۴۰۳ بیش از ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
گفتنی است، ساعت یک و ۵۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ در یک عملیات تروریستی، دو نقطه گلوگاهی در شبکه انتقال گاز ایران در بروجن و صفاشهر منفجر شد. این دو نقطه، مرکز انتقال ۴۰ درصد از گاز کشور بود. در نتیجه نیروگاهها اجباراً به مصرف گازوئیل بیشتر روی آوردند تا مصرف گاز کشور پایین آمده و اختلالی ایجاد نشود.
این تغییر سبد سوخت نیروگاهی، مصرف گازوئیل آنها از پنج به ۵۰ میلیون لیتر در روز رساند و تا موعد تعمیر خطوط لوله، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر از ذخایر گازوئیل آنها کاست، اما از ابتدای ۱۴۰۳ مجددا سطح مخازن نیروگاهها رشد کرد و در موعد تحویل به دولت چهاردهم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در مخازن موجود است؛ رقمی بیش از سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.
بنابراین قطع برق که از آبان ماه ۱۴۰۳ آغاز شد ربطی به آن عملیات تروریستی یا خالی بودن مخازن در دولت شهید رئیسی نداشت بلکه به افت ذخیره سوخت نیروگاهها در سه ماهه اول دولت چهاردهم مربوط میشد.
اکنون باید پرسید که کدام دولت خیانت کرده، آنکه مخازن را پر تحویل داد و برق پایدار تامین کرد یا دولتی که مخازن را پر نکرد و برق را قطع کرد؟ تلاش برای این نوع مچگیریها، از ناکارآمدی برخی دولتمردان فعلی نمیکاهد.
