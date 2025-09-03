En
واعظی: بستن تنگه هرمز خودتحریمی است

رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوازدهم گفت: بستن تنگه هرمز، پیش از آسیب به کشور‌های «غیر دوست»، موجب «خود تحریمی» در صادرات نفت ایران است. تهران هیچ‌گاه آغازگر بحران نبوده
