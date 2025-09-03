میکروفون روشن مکالمه شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین را پخش کرد. آنها با لحنی مطایبه آمیز و به شوخی در مورد این مسأله صحبت می کردند که چگونه با پیوند اعضای بدن می شود مادام العمر شد.

به گزارش تابناک به نقل از بی بی سی، این گفت‌و‌گو در حاشیه رژه نظامی انجام شد؛ و در حالی که پوتین و شی جلوتر از بقیه رهبران کشور‌ها در حال پیاده رفتن به سمت سکویی در میدان تیان آن من بودند صدای مترجم پوتین پخش شد که به چینی می‌گفت: «بیوتکنولوژی مدام در حال پیشرفت است.»

بعد برای مدتی مقداری از گفت‌و‌گو قابل شنیدن نبود تا اینکه این مترجم اضافه کرد: «اعضای بدن انسان می‌تواند پیوند زده شود، هر چه بیشتر شما زندگی کنید، جوان‌تر خواهید شد و برای همین جاودانه خواهید شد.»

شی رییس جمهور چین که خارج از دید دوربین‌ها بود در اینجا به چینی پاسخ داد: «برخی پیش بینی می‌کنند در قرن حاضر بشر بتواند تا ۱۵۰ سال عمر کند.»