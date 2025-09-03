به گزارش تابناک به نقل از بی بی سی، این گفتوگو در حاشیه رژه نظامی انجام شد؛ و در حالی که پوتین و شی جلوتر از بقیه رهبران کشورها در حال پیاده رفتن به سمت سکویی در میدان تیان آن من بودند صدای مترجم پوتین پخش شد که به چینی میگفت: «بیوتکنولوژی مدام در حال پیشرفت است.»
بعد برای مدتی مقداری از گفتوگو قابل شنیدن نبود تا اینکه این مترجم اضافه کرد: «اعضای بدن انسان میتواند پیوند زده شود، هر چه بیشتر شما زندگی کنید، جوانتر خواهید شد و برای همین جاودانه خواهید شد.»
شی رییس جمهور چین که خارج از دید دوربینها بود در اینجا به چینی پاسخ داد: «برخی پیش بینی میکنند در قرن حاضر بشر بتواند تا ۱۵۰ سال عمر کند.»
