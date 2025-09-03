En
نتانیاهو اجاره سفر ماکرون به اراضی اشغالی را نداد

یک شبکه عبری اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی زمان را برای سفر رئیس جمهور فرانسه به اراضی اشغالی مناسب ندانسته است.
نتانیاهو اجاره سفر ماکرون به اراضی اشغالی را نداد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه عبری کان گزارش داد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه خواهان سفر به اراضی اشغالی شد.

این شبکه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل پاسخ داد که زمان برای این سفر مناسب نیست.

اخیرا رئیس‌جمهور فرانسه در سخنانی گفت: «من تصمیم گرفته‌ام که فرانسه در راستای تحقق تعهد تاریخی خود برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار در خاورمیانه، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.»

طبق گزارش تلویزیون خبری الجزیره، رئیس‌جمهور فرانسه افزود: «تصمیم خود را برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین، پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر آینده اعلام خواهم کرد.»

ماکرون تاکید کرد: «نیاز فوری امروز پایان دادن به جنگ در غزه و نجات غیرنظامیان است.»

رئیس‌جمهور فرانسه در نامه‌ای به «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان نوشت: «امیدوارم این به رسمیت شناختن به دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه کمک کند.»

