عملیات هوانیروز برای نجات ۸ تکنسین گرفتار در باتلاق

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان حوالی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه هشت تکنسین شرکت اکتشاف نفت در باتلاق تالاب شادگان گرفتار شدند که با پیگیری مستمر و دستورات سیدمحمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان و اعزام بالگردهای هلال احمر، اورژانس، پایگاه هوا نیروز مسجدسلیمان. نیروهای امدادی پس از گذشته حدود چهار ساعت تکنسینهای گرفتار با موفقیت نجات یافتند.
بر اساس این گزارش، عملیات نجات حاصل همکاری و هماهنگی میان شرکت مناطق نفتخیز جنوب، اداره کل مدیریت بحران استانداری، معاونت امنیتی انتظامی استانداری و فرمانداری شهرستان شادگان بود که در نهایت منجر به خاتمه این عملیات شد.
همه تکنسینهای نجات یافته از سلامت کامل برخوردار هستند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید