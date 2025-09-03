نتانیاهو، معترضان را فاشیست خواند!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به تجمع معترضان در مقابل دفترش در قدس اشغالی گفته است معترضان نژادپرستانی هستند که می‌خواهند من و خانواده‌ام را به قتل برسانند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به تجمع معترضان در مقابل دفترش در قدس اشغالی گفته است معترضان به این دلیل دست به اقدامات خود می‌زنند که اجرای قانون برای آنان وجود ندارد.

وی مدعی شد تظاهراتی که با تأمین مالی علیه دولت برگزار می‌شوند، برخی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته و به اموال عمومی آسیب می‌زنند و مسیرهای رفت‌وآمد را می‌بندند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با توهین به مخالفان خود، معترضان را نژاد پرستانی توصیف کرده که اقدام به آتش زدن خودروها و اموال عمومی می‌کنند.

لازم بذکر است که چهارشنبه شب، جمعی از شهرک نشینان صهیونیستی با تجمع در مقابل دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، خواستار آزادی اسرای اسرائیلی شدند. معترضان دولت نتانیاهو را مسئول به خطر افتادن جان اسرای اسرائیلی می‌دانند و خواستار امضای توافق تبادل اسرا با حماس هستند.

همچنین معترضان اسرائیلی صبح امروز چهارشنبه با برپایی تظاهرات چند خودرو را در مقابل اقامتگاه نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در قدس اشغالی به آتش کشیدند.